Síntomas y tratamientos del hongo que transmiten gatos a humanos: todo lo que tenés que saber, según la OMS

La detección precoz y el tratamiento oportuno, tanto en humanos como en gatos infectados, son claves para controlar la enfermedad.

El tratamiento es eficaz con antifúngicos orales como itraconazol y terbinafina.

Sus síntomas más frecuentes son nódulos, placas y lesiones ulceradas en zonas expuestas del cuerpo.

La esporotricosis es una infección subcutánea causada por hongos del género Sporothrix , que afecta principalmente piel y tejido subcutáneo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La esporotricosis suele comenzar con nódulos o placas en áreas expuestas de la piel, como la cara, los brazos o las piernas. Estas lesiones pueden permanecer localizadas en un único sitio (forma fija) o extenderse siguiendo el trayecto de los vasos linfáticos, en un patrón conocido como linfocutáneo o diseminación esporotricoide.

Tanto los nódulos como las placas pueden ulcerarse, volverse dolorosos y generar un importante impacto estético. La enfermedad también puede afectar mucosas, como la boca, y en algunos casos comprometer los ojos.

En infecciones relacionadas con gatos, pueden aparecer erupciones cutáneas adicionales debido a la reacción del sistema inmunitario. Una de estas manifestaciones es el eritema multiforme, que se presenta como manchas rojas en la piel. También puede observarse una erupción más generalizada con múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo.

¿Puede volverse una enfermedad grave?

Aunque la mayoría de los casos afectan solo la piel y el tejido subcutáneo, en raras ocasiones la esporotricosis puede diseminarse y provocar formas profundas.

Estas pueden incluir artritis, infección respiratoria e incluso meningitis. Las lesiones cutáneas pueden ser particularmente extensas en personas que viven con el VIH.

¿Cómo se diagnostica?

El diagnóstico se realiza mediante microscopía, histopatología o cultivo del hongo. También se están desarrollando métodos de diagnóstico molecular, aunque todavía no están ampliamente disponibles.

Un diagnóstico correcto es fundamental para iniciar el tratamiento adecuado y evitar complicaciones.

¿Cómo se trata la esporotricosis?

La infección responde de manera eficaz a antifúngicos orales como el itraconazol y la terbinafina. Estos medicamentos constituyen el tratamiento estándar en la mayoría de los casos.

También se han utilizado soluciones saturadas de yoduro potásico por vía oral, aunque su preparación requiere conocimientos específicos de farmacia.

En las formas sistémicas poco frecuentes —cuando la infección afecta órganos internos— puede administrarse anfotericina B intravenosa.

El tratamiento oportuno permite controlar la infección y reducir el riesgo de progresión a formas más graves.

¿Qué medidas ayudan a prevenir nuevos casos?

No existen medidas preventivas específicas más allá de la detección precoz y el tratamiento de los gatos infectados en zonas donde circula la forma zoonótica.

El uso de guantes, ropa y calzado de protección al manipular materiales vegetales como rosas, heno o musgo esfagno puede disminuir el riesgo de inoculación del hongo.

Cómo sigue

El control de la esporotricosis depende principalmente del reconocimiento temprano de los síntomas y del acceso a tratamientos antifúngicos eficaces. En las regiones donde se han registrado brotes, especialmente aquellos asociados a la transmisión por gatos, la identificación y el tratamiento de los animales infectados resultan fundamentales para reducir nuevos contagios.

El desarrollo y la expansión de métodos de diagnóstico molecular podrían mejorar la detección en el futuro, pero por ahora la estrategia central continúa siendo el diagnóstico clínico y de laboratorio tradicional, seguido de un tratamiento antifúngico adecuado y sostenido.