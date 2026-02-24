Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / SEGURIDAD

Negro acusó a la oposición de "hostigamiento permanente" debido a que "la seguridad constituye un botín político"

El exministro del del Interior, Nicolás Martinelli, calificó que el operativo que descubrió un pasadizo subterráneo hacia el banco de Ciudad Vieja como "el túnel del humo"

24 de febrero 2026 - 13:18hs
Carlos Negro
Foto: Martin Martinez / FocoUy

El ministro del Interior, Carlos Negro, contestó algunas de las críticas de la oposición como las de Álvaro Delgado y Nicolás Martinelli, y las calificó de "hostigamiento permanente" debido a que "la seguridad constituye un botín político".

El exministro del del Interior, Nicolás Martinelli, calificó que el operativo que descubrió un pasadizo subterráneo hacia el banco de Ciudad Vieja como "el túnel del humo", cuando antes Negro había dicho que de concretarse el hecho sería "el robo del siglo".

"Se apura una 'gran operación', presentada como el 'robo del siglo', ante una tentativa de hurto, sin esperar a agarrarlos infraganti. Resultado: se debilita la prueba para Fiscalía y, si hay condenas, serán menores", escribió Martinelli en sus redes sociales.

"Ni siquiera está claro qué iban a robar, si iban a robar algo, o si el túnel tenía otro objetivo. Lo único seguro es que, con un par de palas y picos oxidados, no iba a temblar precisamente la plaza financiera", agregó quien fue el último ministro del Interior de Luis Lacalle Pou.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Ni_Martinelli/status/2020872449076728065&partner=&hide_thread=false

El actual ministro del Interior le contestó al exjerarca este martes. "No conozco política criminal en el mundo que espere a la tercera fase a la consumación del delito para actuar. Esperar a que se consume implicaría a que se tomaran rehenes, que se tomara la entidad bancaria y que eventualmente muriera alguna persona para actuar", dijo Negro entrevistado en Doble Click de Radio Del Sol.

Además, Martinelli había escrito en redes sociales sobre este operativo "tapar el choque, muchas preguntas, pocas respuestas". Hace un mes, Negro atropelló a un motociclista en el Cerrito de la Victoria. El ministro circulaba en su auto particular por una calle que tiene cartel de "Pare", pero al empezar a cruzar no vio a un motociclista. El secretario de Estado tenía la libreta de conducir vencida y fue multado por esto.

Sobre las críticas de Martinelli, Negro respondió: "Pretender que una operación de inteligencia policial de esta envergadura que estamos hablando", en referencia al operativo que descubrió el túnel de Ciudad Vieja, "se montó para tapar un choque con libreta vencida, es sorprendente".

Por otra parte, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, criticó que en el gobierno "no tienen plan de seguridad".

"Decir que hemos perdido un año cuando trascendimos los límites de incautaciones a nivel histórico, aprendimos a los narcotraficantes y directores de la organizaciones criminales más importantes del país, bajamos todos los indicadores delictivos, me parece por lo menos arriesgado", sentenció Negro.

Temas:

Carlos Negro Álvaro Delgado Ciudad Vieja Nicolás Martinelli

