INVESTIGACIÓN

Túnel en Ciudad Vieja: la Policía confirmó que el objetivo era robar un banco y que delincuentes estuvieron "cerca" de concretarlo

Por otra parte, el Ministerio del Interior insistió en que no negociará con el narcotraficante Luis Fernández Albín quien inició una huelga de hambre, con el apoyo de otros privados de libertad, para flexibilizar sus condiciones de reclusión

12 de febrero 2026 - 16:34hs
Túnel construido en la Ciudad Vieja por delincuentes que pretedían robar un banco

Túnel construido en la Ciudad Vieja por delincuentes que pretedían robar un banco

El director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, confirmó que los delincuentes que cavaron un túnel en la Ciudad Vieja tenían como objetivo robar un banco privado de la zona y no acceder, por ejemplo, al Puerto de Montevideo. El jerarca policial también reconoció que el grupo organizado estuvo "cerca" de lograr el objetivo.

Si bien en un momento de la investigación policial se manejó que el objetivo de los delincuentes pudiera ser otro, Azambuya dijo en rueda de prensa que la intención de "afectar alguna institución", como el puerto, fue "totalmente descartada".

"Hoy mantenemos la posición de que esto obviamente fue la intención de un robo a una institución bancaria, que nosotros no podemos decir (cuál es), y ahí finaliza la extensión del túnel", señaló el jerarca.

CIUDAD VIEJA

El operativo para frustrar la intención del grupo de robar un banco terminó con once personas imputadas, entre las que hay paraguayos, brasileños y uruguayos.

El túnel se cavó desde un local comercial que había sido alquilado meses atrás sobre la calle Colón, en la Ciudad Vieja. Pero la banda también tenía una casa en El Pinar que era utilizada como base logística y centro de operaciones.

Dentro del grupo de uruguayos imputados está Jorge Fulco, un delincuente considerado peligroso por la Policía, con vínculos con la vieja barra de Peñarol y vinculado a temas de drogas.

A él llegaron a través de una denuncia anónima recibida en setiembre de 2025 por una presunta boca de droga que funcionaba en el balneario Neptunia. En esa investigación, la Policía descubrió que Fulco era una de las personas que visitaba el lugar junto a un extanjero.

De esa investigación, sumada a una advertencia en diciembre de las autoridades brasileñas alertando a sus pares uruguayos por un posible ataque a una institución financiera, es que la Policía dio con la banda del túnel.

Fulco iba seguido al comercio/vivienda de la calle Colón. Los mismos seguimientos los llevaron a la casa en El Pinar, donde vivían los brasileños que llevaron a lograr la orden de allanamiento y detener a más implicados así como incautar más evidencias sobre las que siguen trabajando.

Además, tal como informó El Observador, presumen que Fulco es el nexo entre delincuentes locales y el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil.

"Estuvieron cerca", reconoció el jefe de la Policía Nacional, al tiempo que volvió a destacar el trabajo de los policías.

Fernández Albín

Traslado de Fernández Albín

Traslado de Fernández Albín

Por otra parte, Azambuya se refirió a la situación del narcotraficante Luis Fernando Fernández Albín, líder narco de la zona de Cerro y Cerro Norte, quien busca flexibilizar sus condiciones de reclusión en la cárcel de Punta de Rieles, donde se mantiene bajo máximas medidas de seguridad.

El recluso inició una huelga de hambre en reclamo de esta flexibilización y recibió el apoyo de otros privados de libertad.

"No llama la atención", sostuvo Azambuya en relación a la medida.

"Es parte de ese proceso de querer obtener cosas en las cuales él hoy por hoy tiene restringidas por su situación delincuencial. A él se le ha contemplado lo que se le tiene que contemplar como cualquier otro delincuente", subrayó.

Y remarcó, al igual que había hecho el ministro del Interior, Carlos Negro, que no habrá negociación con el narcotraficante.

"Lo dijo el señor ministro del Interior y es la política del Ministerio del Interior y del Estado no negociar. No vamos a negociar. Las normas se tienen que cumplir para todos los PPL (personas privadas de libertad)", dijo.

Temas:

Ciudad Vieja túnel Ministerio del Interior

