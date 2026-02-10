Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  24°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Nacional / INVESTIGACIÓN

Túnel en Ciudad Vieja: hay más involucrados y no hay certeza absoluta de que se buscara robar un banco

Imputados los primeros once delincuentes, la fiscalía y la policía continúan trabajando en el caso

10 de febrero 2026 - 5:00hs
tunel0402

Una denuncia por una boca de droga en Neptunia que llegó en setiembre y una alerta por un ataque a una institución financiera que llegó desde Inteligencia de Brasil en diciembre, fueron datos que distintos grupos de la policía trabajaron en forma independiente hasta que allanaron la casa en la calle Colón, de Ciudad Vieja, donde detuvieron a varias personas y se encontraron con el túnel.

Al seguir el trayecto del túnel advirtieron que podía dirigirse hacia el banco BBVA, por lo que ataron cabos con la alerta de diciembre y esa pasó a ser la hipótesis más probable y así lo informaron las autoridades.

De todos modos, fuentes del Ministerio del Interior afirmaron a El Observador que también manejaron la posibilidad de que se tratara de una organización que pretendía sacar hachís u otra droga por el Puerto de Montevideo y esa hipótesis todavía no se descartó, teniendo en cuenta que la casa desde la que excavaron y construyeron el túnel está a 200 metros del Puerto.

Más noticias
Imágenes del robo frustrado en Ciudad Vieja y el túnel del intento de robo en banco de San Isidro (Argentina) 
REPASO

La referencia de Carlos Negro tras frustrar robo en banco de Ciudad Vieja: cómo fue el Robo del Siglo en 2006

asi es el tunel por el que ladrones extranjeros intentaron perpetrar un robo del siglo a un banco de ciudad vieja
FOTOS Y VIDEOS

Así es el túnel por el que ladrones extranjeros intentaron perpetrar un "robo del siglo" a un banco de Ciudad Vieja

Otra teoría que se manejó fue que el ataque estuviera dirigido al Banco Central del Uruguay (BCU). Desde el comando de la Policía se dio un aviso a todas las unidades y hubo reuniones con gerentes y jefes de seguridad de los bancos, se revisaron mapas de saneamiento y demás. Según informó Búsqueda se incrementó en los días de las fiestas el patrullaje en la zona de varios bancos.

Según supo El Observador el 23 de diciembre el Banco Central mandó sacar grandes cantidades de dinero de sus bóvedas sin mucha explicación aparente y el dinero se dividió entre las sucursales 19 de Junio y la de Ciudad Vieja del BROU.

Los investigadores sí saben que hay más implicados pero todavía la policía no ha logrado reunir todas las pruebas para que la fiscalía de estupefacientes autorice más detenciones.

Si bien también se habló del vínculo de algunos de los brasileros detenidos con el Primer Comando de la Capital (PCC) no es un dato confirmado. Las fuentes dijeron que fue un dato que surgió de Periodistas brasileños. Sí se sabe que se trata de crimen organizado y para un evento grande.

La presencia del PCC en Uruguay está confirmada hace años: tanto por algún preso que se identifica con la banda como por la operación de envío de hachís a San Pablo a través de ruta 5 (Rivera) y ruta 9 (Chuy).

De Neptunia a Ciudad Vieja y de ahí al túnel

Al recibir la denuncia de la existencia de una boca de droga en Neptunia, la Brigada Antidrogas empezó a estudiar los movimientos y se encontró con que uno de los que entraba y salía era Jorge Fulco, un delincuente “pesado”, con vínculos con la vieja barra de Peñarol, vinculado a temas de drogas. Muchas veces iba acompañado de alguien que no lo podían identificar e imaginaban que era extranjero.

Consideran que Fulco podría ser el nexo entre Uruguay y las órdenes desde el PCC en Brasil.

Al realizar el seguimiento de sus movimientos notaron que iban seguido al comercio/vivienda de la calle Colón. Los mismos seguimientos los llevaron a la casa en El Pinar, donde vivían los brasileros que llevaron a lograr la orden de allanamiento y detener a más implicados así como incautar más evidencias sobre las que siguen trabajando.

Temas:

túnel Ciudad Vieja

Seguí leyendo

Las más leídas

Justicia decretó concurso de acreedores de la empresa gastronómica Produits de France, que mantiene deuda con inversores
RESOLUCIÓN

Justicia decretó concurso de acreedores de la empresa gastronómica Produits de France, que mantiene deuda con inversores

Sebastián Britos y Diego Aguirre en Peñarol
PEÑAROL

Peñarol puso la oferta sobre la mesa: el nombre que desvela a Diego Aguirre y al consejo directivo

Cambios en los fallos del Desfile de Llamadas
CARNAVAL 2026

Un "error administrativo" cambió el fallo del Desfile de Llamadas: una comparsa nueva clasificó y otra repetirá la Prueba de Admisión

Video: así funciona la nueva montaña rusa del Parque Rodó, que entró en su etapa final previo a inauguración
ATRACCIONES

Video: así funciona la nueva montaña rusa del Parque Rodó, que entró en su etapa final previo a inauguración

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos