Túnel en Ciudad Vieja: hay más involucrados y no hay certeza absoluta de que se buscara robar un banco

Una denuncia por una boca de droga en Neptunia que llegó en setiembre y una alerta por un ataque a una institución financiera que llegó desde Inteligencia de Brasil en diciembre, fueron datos que distintos grupos de la policía trabajaron en forma independiente hasta que allanaron la casa en la calle Colón, de Ciudad Vieja, donde detuvieron a varias personas y se encontraron con el túnel.

Al seguir el trayecto del túnel advirtieron que podía dirigirse hacia el banco BBVA, por lo que ataron cabos con la alerta de diciembre y esa pasó a ser la hipótesis más probable y así lo informaron las autoridades.

De todos modos, fuentes del Ministerio del Interior afirmaron a El Observador que también manejaron la posibilidad de que se tratara de una organización que pretendía sacar hachís u otra droga por el Puerto de Montevideo y esa hipótesis todavía no se descartó, teniendo en cuenta que la casa desde la que excavaron y construyeron el túnel está a 200 metros del Puerto.

Otra teoría que se manejó fue que el ataque estuviera dirigido al Banco Central del Uruguay (BCU). Desde el comando de la Policía se dio un aviso a todas las unidades y hubo reuniones con gerentes y jefes de seguridad de los bancos, se revisaron mapas de saneamiento y demás. Según informó Búsqueda se incrementó en los días de las fiestas el patrullaje en la zona de varios bancos.

Según supo El Observador el 23 de diciembre el Banco Central mandó sacar grandes cantidades de dinero de sus bóvedas sin mucha explicación aparente y el dinero se dividió entre las sucursales 19 de Junio y la de Ciudad Vieja del BROU.

Los investigadores sí saben que hay más implicados pero todavía la policía no ha logrado reunir todas las pruebas para que la fiscalía de estupefacientes autorice más detenciones.

Si bien también se habló del vínculo de algunos de los brasileros detenidos con el Primer Comando de la Capital (PCC) no es un dato confirmado. Las fuentes dijeron que fue un dato que surgió de Periodistas brasileños. Sí se sabe que se trata de crimen organizado y para un evento grande.

La presencia del PCC en Uruguay está confirmada hace años: tanto por algún preso que se identifica con la banda como por la operación de envío de hachís a San Pablo a través de ruta 5 (Rivera) y ruta 9 (Chuy).

De Neptunia a Ciudad Vieja y de ahí al túnel

Al recibir la denuncia de la existencia de una boca de droga en Neptunia, la Brigada Antidrogas empezó a estudiar los movimientos y se encontró con que uno de los que entraba y salía era Jorge Fulco, un delincuente “pesado”, con vínculos con la vieja barra de Peñarol, vinculado a temas de drogas. Muchas veces iba acompañado de alguien que no lo podían identificar e imaginaban que era extranjero.

Consideran que Fulco podría ser el nexo entre Uruguay y las órdenes desde el PCC en Brasil.

Al realizar el seguimiento de sus movimientos notaron que iban seguido al comercio/vivienda de la calle Colón. Los mismos seguimientos los llevaron a la casa en El Pinar, donde vivían los brasileros que llevaron a lograr la orden de allanamiento y detener a más implicados así como incautar más evidencias sobre las que siguen trabajando.