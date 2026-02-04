Dólar
/ Nacional / El Pinar

"Robo del Siglo": ladrones que cavaron el túnel en Ciudad Vieja tenían su base en El Pinar

Los delincuentes habían alquilado una casa en ese balneario de Canelones desde el 20 de enero al 20 de marzo

4 de febrero 2026 - 16:16hs
robo ciudad vieja
Leonardo Carreño/ FocoUy

Los extranjeros que participaron de la preparación de lo que el Ministerio del Interior denominó como “el robo del siglo” habían instalado su base de acción en una casa del balneario El Pinar (Canelones) que alquilaron desde el 20 de enero hasta el 20 de marzo. Fuentes de la Policía de ese departamento dijeron a El Observador que el seguimiento de los pasos de los delincuentes fue realizado directamente desde la cartera que encabeza Carlos Negro y que la jefatura canaria no participó del operativo.

Según informó Telemundo 12, la investigación denominada Operación Blindaje que culminó con la detención de 11 personas y con el hallazgo de un túnel en la Ciudad Vieja con el que se pretendía ingresar a un banco de la zona, tuvo su origen en un operativo contra una boca de drogas del balneario Neptunia donde se detectó una red de distribución clandestina en esa zona de Canelones.

Ese fue el inicio del periplo investigativo que terminó en Montevideo y que continúa para intentar conocer los pormenores del intento de atraco. Entre los detenidos hay ciudadanos brasileños y paraguayos. El ministro Carlos Negro dijo que la investigación del caso comenzó dos meses atrás.

El Pinar Ciudad Vieja Ministerio del Interior túnel

