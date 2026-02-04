Los extranjeros que participaron de la preparación de lo que el Ministerio del Interior denominó como “el robo del siglo” habían instalado su base de acción en una casa del balneario El Pinar (Canelones) que alquilaron desde el 20 de enero hasta el 20 de marzo. Fuentes de la Policía de ese departamento dijeron a El Observador que el seguimiento de los pasos de los delincuentes fue realizado directamente desde la cartera que encabeza Carlos Negro y que la jefatura canaria no participó del operativo.
"Robo del Siglo": ladrones que cavaron el túnel en Ciudad Vieja tenían su base en El Pinar
