Agustín Rogel y su retorno a Nacional: priorizó su felicidad sobre lo "económico" y dijo que está a "disposición" de Jadson Viera para el domingo ante Boston River

El zaguero de Nacional fue presentado en su retorno al club luego de ocho años y contó sus sensaciones al volver al club que lo formó

4 de febrero 2026 - 17:34hs
Agustín Rogel&nbsp;

Agustín Rogel 

EN VIVO

Agustín Rogel fue presentado oficialmente este miércoles como nuevo jugador de Nacional y en la sala de conferencias del Gran Parque Central compareció con el vicepresidente Flavio Perchman para contar sus sensaciones al volver al club que lo formó.

El zaguero de 28 años debutó en los tricolores en marzo de 2017 y disputó solamente 15 partidos para irse en enero de 2018 a Samara de Rusia. Posteriormente jugó en Toulouse de Francia, Estudiantes de La Plata, Hertha Berlín e Inter de Porto Alegre. Tenía contrato con el club alemán, rescindió el mismo la semana pasada y así logró su ansiado retorno a Nacional.

En la conferencia de prensa, Rogel contó cómo está físicamente, qué charló con el entrenador Jadson Viera, las sensaciones con las que retorna al club, por qué eligió Nacional sobre una chance de ir a Platense de Argentina, cuáles son los objetivos para esta temporada en lo local e internacional y también dio su opinión sobre el clásico que el tricolor perdió el domingo por penales con Peñarol por la Supercopa Uruguaya.

Su mirada a los juveniles de Nacional

"Nos quedamos hablando con un profe y le comentaba que hay muchos chicos nuevos que tengo que conocer, les pregunté nombres, características, me dijo que hay un potencial muy grande. Lo importante es acompañarlos, ellos van a ir forjando sus armas a su manera, pero está bueno que haya gente grande que puedan aconsejarlos. Si lo toman o dejan es cuestión de ellos. Lo importante es estar ahí, ayudar en lo que uno puede, tanto dentro como fuera de la cancha, que es importante".

Los cánticos de la hinchada de Peñarol y los posteos en redes del club contra Maximiliano Silvera

"Los vi por primera vez ayer a los chicos 8por sus compañeros), obviamente conocía a algunos por pasajes anteriores. Tuve una breve charla con Maxi hoy pero hablando de la vida, nada sobre el clásico. No te puedo comentar nada sobre eso, habría que preguntárselo a Maxi, pero se lo veía bien, motivado, con ganas y eso es lo más importante".

¿Está para jugar el domingo contra Boston River?

"Todavía no entrené con el grupo, esa es la realidad, tengo que entrenador hoy, lo decidirá Jadson, pero por mi parte siempre a disposición", manifestó.

Su particular comentario sobre el clásico: "No hacés los goles cuando los tenés que hacer"

"El clásico es un partido diferente, era además una final. Nacional jugó mejor, se puede ver por el tiempo que hizo Peñarol. En el primer tiempo fuimos superiores, el segundo fue más chato. El alargue fue un tema físico, lo vi mejor a Nacional físicamente, pero los partidos son así: no hacés los goles cuando los tenés que hacer y después los penales los podés errar y se pueden atajar. Le tocó perder a Nacional. Ahora resta enfocar, meter cabeza, entrenar, debutar y luego está el clásico en la cuarta fecha. Lo importante es que el grupo está fuerte. Me tocó entrar al segundo día después de esta derrota y lo noté con ganas de superar el momento, de sacar esa espina que le quedó y va a ser un lindo año para nosotros".

¿Zaguero por derecha o por izquierda?

"He jugado en varios puestos dentro del sistema defensivo, trato de adaptarme a lo que pide el entrenador, sabiendo las virtudes y las falencias que tenga. Donde Jadson me pida jugar tataré de hacerlo de la mejor manera", respondió al ser consultado si prefiere jugar de zaguero derecho o izquierdo.

Rogel contó cómo miraban a Nacional los staff técnicos de Estudiantes e Inter de Porto Alegre, cuando lo enfrentaron por Copa Libertadores

"Internacionalmente Nacional siempre estuvo preparado. Me tocó enfrentarlo con Estudiantes y con Inter, y en las charlas que teníamos personalmente con el staff de los equipos a Nacional lo tomaban como un equipo difícil, histórico, con espalda grande. A Nacional hay que tomarlo como lo que es, que tiene que salir a competir no solo en lo local sino también internacionalmente. Y tiene con qué. Se puede ver en el plantel que hay. Hay jerarquía, jugadores experientes, jóvenes con mucho talento. Hay que aprovechar ese mix e internacionalmente podemos dar pelea, no tengo dudas".

El recuerdo de su salida de Nacional en 2018: "Fui criticado y al Agustín de esa edad no le sentó de buena manera"

Sebastián Amaya, periodista de Referí, le preguntó a Rogel por sus recuerdos de su salida de Nacional, a comienzos de 2018, que en su momento generaron controversia y si eso le dejó algunas cuestiones pendientes que lo hacen volver ahora.

"No, yo creo que pendiente no quedó nada. Eran otros momentos, otro contexto, otra directiva, otros jugadores. No se puede comparar. Sí se habló mucho en ese momento, fui criticado, tratado de una manera que al Agustín de esa edad no le sentó de buena manera. Ahora, un poco más grande y experiente lo tomo como una nueva oportunidad para mí. Flavio y la directiva confió en mí, me dieron su voto de confianza y ahora trataré de responder en la cancha", manifestó.

Rogel prefirió "resignar" en lo económico para estar "feliz"

"Nacional cuando se puso en contacto con Ariel (Krasouski), luego conmigo, sentí las ganas que tenían de quererme traer. Eso al jugador lo llena mucho. Económicamente podría haber algo mejor, pero es preferible estar feliz y contento, llenarse por otro lado, resignar un poco en lo económico y estar tranquilo de estar en un lugar cómodo, feliz. Hoy paseando por Los Céspedes se siente la energía y eso es lo que me motivó a venir a Nacional", manifestó.

"Tengo ganas de ganar"

"En lo personal quiero competir, los últimos seis meses estuvo con ese deseo de estar compitiendo pero no tuve las posibilidades que pensé que iba a tener. Tengo ganas de ganar, de aportar desde el lado que me toque, de ayudar al equipo y tratar de dar el máximo como lo hizo desde siempre", dijo Rogel.

En lo grupal, estando en un club grande, solo se puede aspirar a ganar y ser campeón. Tenemos la obligación de salir a competir, a ganar y de salir campeón. Lo tomo con responsabilidad con los deseos y ganas de poder lograrlo", agregó.

El recuerdo de su debut en Nacional

"Ya pasó un tiempito del debut, lo recuerdo con cariño, con esas ganas de triunfar que tenía a esa edad. Este Agustín sigue con la misma hambre a este momento. Después de unos años afuera uno adquiere experiencia futbolística y el Agustín es el mismo que salió de acá con ganas de competir y ganar estando en un club grande, con el plus de que viene con unos años de experiencia atrás".

Rogel debutó oficialmente con Zulia de Venezuela, el 15 de marzo de 2017 por la Copa Libertadores, en el Gran Parque Central entrando a los 51' por Diego Arismendi quien había tenido un pobre desempeño como zaguero. El tricolor, dirigido por Martín Lasarte, perdió contra todo pronóstico 1-0. El gol lo hizo Jefferson Savarino.

"Físicamente estoy bien"

"Físicamente estoy bien, venía entrenando normal, este último mes sin problemas, sin lesiones. Con muchas ganas de competir y jugar",

Su charla con Jadson Viera

"Tuve una charla con Jadson (Viera) muy positiva porque me explicó cómo está funcionando el club desde que llegó, cuál es su idea con el equipo, En el correr de los días vamos a ir charlando más y entrenando voy a poder poner en práctica lo que él quiere hacer", dijo el defensor.

Nacional es "una gran familia" dice Agustín Rogel

"Extrañaba el cariño del club, hay muchos funcionarios que cuando era chico siguen acá, es una gran familia y cuando uno llega a un club tan grande sentirse querido es importante", comenzó diciendo Rogel.

