Agustín Rogel fue presentado oficialmente este miércoles como nuevo jugador de Nacional y en la sala de conferencias del Gran Parque Central compareció con el vicepresidente Flavio Perchman para contar sus sensaciones al volver al club que lo formó.
Agustín Rogel y su retorno a Nacional: priorizó su felicidad sobre lo "económico" y dijo que está a "disposición" de Jadson Viera para el domingo ante Boston River
El zaguero de Nacional fue presentado en su retorno al club luego de ocho años y contó sus sensaciones al volver al club que lo formó