Agustín Rogel y su retorno a Nacional: priorizó su felicidad sobre lo "económico" y dijo que está a "disposición" de Jadson Viera para el domingo ante Boston River

Live Blog Post

El recuerdo de su salida de Nacional en 2018: "Fui criticado y al Agustín de esa edad no le sentó de buena manera"

Sebastián Amaya, periodista de Referí, le preguntó a Rogel por sus recuerdos de su salida de Nacional, a comienzos de 2018, que en su momento generaron controversia y si eso le dejó algunas cuestiones pendientes que lo hacen volver ahora.

"No, yo creo que pendiente no quedó nada. Eran otros momentos, otro contexto, otra directiva, otros jugadores. No se puede comparar. Sí se habló mucho en ese momento, fui criticado, tratado de una manera que al Agustín de esa edad no le sentó de buena manera. Ahora, un poco más grande y experiente lo tomo como una nueva oportunidad para mí. Flavio y la directiva confió en mí, me dieron su voto de confianza y ahora trataré de responder en la cancha", manifestó.