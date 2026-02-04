El ex Nacional Felipe Carballo se despidió de Gremio: "Consciente de las críticas que podrían surgir de quienes desconocen la realidad interna, opté por guardar silencio"

Felipe Carballo y su festejo de gol en el clásico ante Internacional del año pasado

El volante uruguayo Felipe Carballo , ex Nacional , se despidió de Gremio de Porto Alegre con una carta en sus redes sociales en la que confirmó su salida luego de que el club lo multara por no sumarse a la pretemporada, pese a estar lesionado.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

“Soy agradecido a este gran club y su afición, parte fundamental de la historia del Gremio, y que siempre ha estado presentes”, comentó.

Además, dijo que prefirió mantenerse en silencio a pesar de los cuestionamientos que recibió en estas últimas semanas.

“Consciente de las críticas que podrían surgir de quienes desconocen la realidad interna, opté por guardar silencio y preservar la institución”, dijo el volante que sumó 54 presencias en Gremio y que se recupera de una rotura de ligamento cruzado que sufrió en setiembre pasado en Estados Unidos.

Felipe Carballo en su regreso a Gremio tras su lesión

ESTADOS UNIDOS La durísima lesión que sufrió Felipe Carballo en la MLS de Estados Unidos y el saludo de Sofía Balbi, la esposa de Luis Suárez

BRASIL En Brasil informan que un club negocia por la salida de Gremio de Felipe Carballo, quien "tiene las puertas abiertas en Nacional"

“Durante todo este tiempo, actué con profesionalismo y prioricé los intereses del club por encima de todo, incluso en momentos en que no estaba en mi mejor condición física, lidiando con lesiones y dolor”, sostuvo.

Felipe Carballo y Luis Suárez en la MLS.jpg Felipe Carballo y Luis Suárez se enfrentaron este sábado en la MLS FOTO: AFP

“Mantengo la calma en mi conducta y la confianza de haber dado lo mejor de mí, con aciertos y errores, honrando esta camiseta hasta el final. Gracias, Gremio”, agregó Carballo.

El volante llegó a Gremio desde Nacional en 2023. En agosto de 2024, pasó a préstamo New York City FC de la MLS y luego a Portland, club en el que terminó su cesión en 2025.

20250907 Felipe Carballo sufrió una durísima lesión en la MLS de Estados Unidos Felipe Carballo sufrió una durísima lesión en la MLS de Estados Unidos

Tras rescindir en enero, no tiene equipo y entrena en Montevideo para finalizar su recuperación, a la espera de volver a las canchas para el segundo semestre de 2026.