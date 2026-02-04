Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / URUGUAYOS

El ex Nacional Felipe Carballo se despidió de Gremio: "Consciente de las críticas que podrían surgir de quienes desconocen la realidad interna, opté por guardar silencio"

"Prioricé los intereses del club por encima de todo, incluso en momentos en que no estaba en mi mejor condición física, lidiando con lesiones y dolor”, dijo Felipe Carballo

4 de febrero 2026 - 14:44hs
Felipe Carballo y su festejo de gol en el clásico ante Internacional del año pasado
Felipe Carballo y su festejo de gol en el clásico ante Internacional del año pasado
Felipe Carballo se despidió de Gremio

Felipe Carballo se despidió de Gremio

El volante uruguayo Felipe Carballo, ex Nacional, se despidió de Gremio de Porto Alegre con una carta en sus redes sociales en la que confirmó su salida luego de que el club lo multara por no sumarse a la pretemporada, pese a estar lesionado.

“Soy agradecido a este gran club y su afición, parte fundamental de la historia del Gremio, y que siempre ha estado presentes”, comentó.

Además, dijo que prefirió mantenerse en silencio a pesar de los cuestionamientos que recibió en estas últimas semanas.

Felipe Carballo en su regreso a Gremio
Felipe Carballo en su regreso a Gremio tras su lesión

Felipe Carballo en su regreso a Gremio tras su lesión

“Consciente de las críticas que podrían surgir de quienes desconocen la realidad interna, opté por guardar silencio y preservar la institución”, dijo el volante que sumó 54 presencias en Gremio y que se recupera de una rotura de ligamento cruzado que sufrió en setiembre pasado en Estados Unidos.

Felipe Carballo, el Mejor Jugador del Campeonato Uruguayo 2022 en la encuesta Fútbolx100
BRASIL

En Brasil informan que un club negocia por la salida de Gremio de Felipe Carballo, quien "tiene las puertas abiertas en Nacional"

Felipe Carballo sufrió una durísima lesión en la MLS de Estados Unidos
ESTADOS UNIDOS

La durísima lesión que sufrió Felipe Carballo en la MLS de Estados Unidos y el saludo de Sofía Balbi, la esposa de Luis Suárez

“Durante todo este tiempo, actué con profesionalismo y prioricé los intereses del club por encima de todo, incluso en momentos en que no estaba en mi mejor condición física, lidiando con lesiones y dolor”, sostuvo.

Felipe Carballo y Luis Suárez en la MLS.jpg
Felipe Carballo y Luis Suárez se enfrentaron este sábado en la MLS

Felipe Carballo y Luis Suárez se enfrentaron este sábado en la MLS

“Mantengo la calma en mi conducta y la confianza de haber dado lo mejor de mí, con aciertos y errores, honrando esta camiseta hasta el final. Gracias, Gremio”, agregó Carballo.

El volante llegó a Gremio desde Nacional en 2023. En agosto de 2024, pasó a préstamo New York City FC de la MLS y luego a Portland, club en el que terminó su cesión en 2025.

20250907 Felipe Carballo sufrió una durísima lesión en la MLS de Estados Unidos
Felipe Carballo sufrió una durísima lesión en la MLS de Estados Unidos

Felipe Carballo sufrió una durísima lesión en la MLS de Estados Unidos

Tras rescindir en enero, no tiene equipo y entrena en Montevideo para finalizar su recuperación, a la espera de volver a las canchas para el segundo semestre de 2026.

Felipe Carballo se despidió de Gremio
Felipe Carballo se despidió de Gremio

Felipe Carballo se despidió de Gremio

Temas:

Nacional Felipe Carballo Gremio

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Aguirre 
PEÑAROL

Llega Luis Angulo y se confirmó la ausencia del jugador fundamental que no tendrá Diego Aguirre en Peñarol para el debut de la Liga AUF Uruguaya ante Montevideo City Torque

Federico Valverde con la máscara de hipoxia
URUGUAYOS

El durísimo entrenamiento con máscaras que tuvo Federico Valverde en Real Madrid y la buena noticia para el uruguayo por la recuperación de un compañero

El premio que recibió Darwin Núñez al mejor gol de la semana
URUGUAYOS

Darwin Núñez suena para pasar a un club histórico de Europa tras la llegada de Benzema a Al Hilal y en medio de movimientos en el mercado de Arabia Saudita

Luis Suárez en al amistoso ante Alianza Lima
FÚTBOL

La acción de Luis Suárez con un policía en Colombia que recorrió el mundo; mirá el video

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos