El ex Nacional Felipe Carballo se despidió de Gremio: "Consciente de las críticas que podrían surgir de quienes desconocen la realidad interna, opté por guardar silencio"
"Prioricé los intereses del club por encima de todo, incluso en momentos en que no estaba en mi mejor condición física, lidiando con lesiones y dolor”, dijo Felipe Carballo
4 de febrero 2026 - 14:44hs
Felipe Carballo y su festejo de gol en el clásico ante Internacional del año pasado
Felipe Carballo se despidió de Gremio
El volante uruguayo Felipe Carballo, ex Nacional, se despidió de Gremio de Porto Alegre con una carta en sus redes sociales en la que confirmó su salida luego de que el club lo multara por no sumarse a la pretemporada, pese a estar lesionado.
“Soy agradecido a este gran club y su afición, parte fundamental de la historia del Gremio, y que siempre ha estado presentes”, comentó.
Además, dijo que prefirió mantenerse en silencio a pesar de los cuestionamientos que recibió en estas últimas semanas.
“Durante todo este tiempo, actué con profesionalismo y prioricé los intereses del club por encima de todo, incluso en momentos en que no estaba en mi mejor condición física, lidiando con lesiones y dolor”, sostuvo.
“Mantengo la calma en mi conducta y la confianza de haber dado lo mejor de mí, con aciertos y errores, honrando esta camiseta hasta el final. Gracias, Gremio”, agregó Carballo.
El volante llegó a Gremio desde Nacional en 2023. En agosto de 2024, pasó a préstamo New York City FC de la MLS y luego a Portland, club en el que terminó su cesión en 2025.
Tras rescindir en enero, no tiene equipo y entrena en Montevideo para finalizar su recuperación, a la espera de volver a las canchas para el segundo semestre de 2026.