La durísima lesión que sufrió Felipe Carballo en la MLS de Estados Unidos y el saludo de Sofía Balbi, la esposa de Luis Suárez

El volante uruguayo Felipe Carballo anunció en las últimas horas que sufrió una de las peores lesiones que pueden tener los futbolistas: defendiendo a Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, su nuevo club en el cual está a préstamo de Gremio, sufrió la rotura del ligamento cruzado de una de sus rodillas y recibió el apoyo de la esposa de Luis Suárez, Sofía Balbi y de Brian Rodríguez y Manuel Ugarte, futbolistas de la selección uruguaya.

El uruguayo salió lesionado en el último encuentro jugado por su club en Estados Unidos.

Luego de los estudios realizados, se diagnosticó dicha lesión y por lo tanto, luego de operarse, estará entre seis y ocho meses de baja.

PEÑAROL La casi predicción de Ignacio Ruglio por la lesión de Javier Cabrera en Peñarol, y el mensaje del presidente

PEÑAROL Las dos figuras de Peñarol que se salvaron de la quinta amarilla y podrán jugar un partido crucial ante Liverpool en Belvedere por el Torneo Clausura

"Me toca enfrentar una de esas noticias que ningún futbolista quiere recibir: rotura de ligamento cruzado. Hay lesiones que duelen más allá de lo físico", comenzó informando Felipe Carballo en su cuenta de Instragam.

Y agregó: "La vida a veces nos sacude de manera inesperada, pero también me enseñó que cada obstáculo guarda un sentido, y de los golpes más duros aprendemos a levantarnos aún con más fuerza. Este camino será largo, lo afronto con paciencia y resiliencia, pero con la convicción de que todo pasa por algo, y siempre para bien".

"Ya arrancamos la recuperación, con la mente puesta en volver, volver más fuerte, más agradecido y con más motivos para disfrutar. Gracias de corazón a todos por la confianza, la ayuda y la energía en este proceso. Caerse es parte, levantarse es obligación… y yo ya estoy en pie", terminó escribiendo.

Sofía Balbi, esposa de Luis Suárez, quien compartió junto a él, el año pasado en Gremio, le envió un mensaje de apoyo.

"Vamos Feli!!! Siempre para adelante", escribió.

carballo mensajes Los mensajes de Sofía Balbi, Brian Rodríguez y Manuel Ugarte a Felipe Carballo por su lesión

También se sumaron Brian Rodríguez y Manuel Ugarte, futbolistas que están entrenando con la selección uruguaya para el partido contra Chile del martes a la hora 20.30 en Santiago que cerrará las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

"Arriba amigo, volvés más fuerte", escribió el extremo celeste.

"Vamo Feli, a meterle a esa recuperación", fue el mensaje de Manuel Ugarte.