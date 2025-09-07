Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / ESTADOS UNIDOS

La durísima lesión que sufrió Felipe Carballo en la MLS de Estados Unidos y el saludo de Sofía Balbi, la esposa de Luis Suárez

El dolor del exfutbolista de Nacional, Felipe Carballo, tras una muy dura lesión que sufrió en Estados Unidos

7 de septiembre 2025 - 11:10hs
Felipe Carballo sufrió una durísima lesión en la MLS de Estados Unidos

Felipe Carballo sufrió una durísima lesión en la MLS de Estados Unidos

El volante uruguayo Felipe Carballo anunció en las últimas horas que sufrió una de las peores lesiones que pueden tener los futbolistas: defendiendo a Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, su nuevo club en el cual está a préstamo de Gremio, sufrió la rotura del ligamento cruzado de una de sus rodillas y recibió el apoyo de la esposa de Luis Suárez, Sofía Balbi y de Brian Rodríguez y Manuel Ugarte, futbolistas de la selección uruguaya.

El uruguayo salió lesionado en el último encuentro jugado por su club en Estados Unidos.

Luego de los estudios realizados, se diagnosticó dicha lesión y por lo tanto, luego de operarse, estará entre seis y ocho meses de baja.

Festejo de los jugadores de Peñarol
PEÑAROL

Las dos figuras de Peñarol que se salvaron de la quinta amarilla y podrán jugar un partido crucial ante Liverpool en Belvedere por el Torneo Clausura

Ruglio habló de la situación del club
PEÑAROL

La casi predicción de Ignacio Ruglio por la lesión de Javier Cabrera en Peñarol, y el mensaje del presidente

"Me toca enfrentar una de esas noticias que ningún futbolista quiere recibir: rotura de ligamento cruzado. Hay lesiones que duelen más allá de lo físico", comenzó informando Felipe Carballo en su cuenta de Instragam.

Y agregó: "La vida a veces nos sacude de manera inesperada, pero también me enseñó que cada obstáculo guarda un sentido, y de los golpes más duros aprendemos a levantarnos aún con más fuerza. Este camino será largo, lo afronto con paciencia y resiliencia, pero con la convicción de que todo pasa por algo, y siempre para bien".

"Ya arrancamos la recuperación, con la mente puesta en volver, volver más fuerte, más agradecido y con más motivos para disfrutar. Gracias de corazón a todos por la confianza, la ayuda y la energía en este proceso. Caerse es parte, levantarse es obligación… y yo ya estoy en pie", terminó escribiendo.

Sofía Balbi, esposa de Luis Suárez, quien compartió junto a él, el año pasado en Gremio, le envió un mensaje de apoyo.

"Vamos Feli!!! Siempre para adelante", escribió.

carballo mensajes
Los mensajes de Sof&iacute;a Balbi, Brian Rodr&iacute;guez y Manuel Ugarte a Felipe Carballo por su lesi&oacute;n

Los mensajes de Sofía Balbi, Brian Rodríguez y Manuel Ugarte a Felipe Carballo por su lesión

También se sumaron Brian Rodríguez y Manuel Ugarte, futbolistas que están entrenando con la selección uruguaya para el partido contra Chile del martes a la hora 20.30 en Santiago que cerrará las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

"Arriba amigo, volvés más fuerte", escribió el extremo celeste.

"Vamo Feli, a meterle a esa recuperación", fue el mensaje de Manuel Ugarte.

Temas:

Felipe Carballo Luis Suárez Sofía Balbi Manuel Ugarte selección uruguaya Portland Timbers gremio Brian Rodríguez

Seguí leyendo

Las más leídas

Peñarol 1-0 Plaza: con la suerte del campeón, el equipo de Diego Aguirre se llevó el triunfo en un partido que se le hizo cuesta arriba
TORNEO CLAUSURA

Peñarol 1-0 Plaza: con la suerte del campeón, el equipo de Diego Aguirre se llevó el triunfo en un partido que se le hizo cuesta arriba

Leonardo Fernández celebra su gol
TORNEO CLAUSURA

Así quedaron las tablas del Torneo Clausura y de la Anual tras el triunfo de Peñarol ante Plaza: el equipo de Diego Aguirre le puso presión a Nacional

Luis Suárez, que llegó con toda su familia a Montevideo y vio a su equipo y al de Lionel Messi desde el palco, no le trajo suerte: Deportivo LSM perdió 3-0 ante Rincón
DIVISIONAL D

Luis Suárez, que llegó con toda su familia a Montevideo y vio a su equipo y al de Lionel Messi desde el palco, no le trajo suerte: Deportivo LSM perdió 3-0 ante Rincón

Los Teros-Chile

Otro Mundial: Los Teros clasificaron a su cuarta copa del mundo consecutiva tras ganarle la serie a Chile

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos