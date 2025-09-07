Aprovechando el día libre con la selección uruguaya, Nahitan Nández se fue para el interior y ordeñó vacas

Nahitan Nández ordeñó vacas con sus amigos y su familia

El futbolista Nahitan Nández está pronto para volver a la titularidad en la selección uruguaya tras cumplir su sanción cuando este martes enfrente a Chile en el Estadio Nacional de Santiago en lo que será el cierre de las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026. El jugador aprovechó su día libre y con amigos y su familia, estuvo ordeñando vacas.

Uruguay viene de ganarle 3-0 a Perú el jueves pasado y de clasificar a la máxima fiesta del fútbol.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa enfrentan a un rival que ya está eliminado para la próxima Copa del Mundo.

Nández con su familia y las vacas Nahitan Nández estuvo por sus pagos de Punta del Este en su jornada libre, previo a volver este domingo a las prácticas en el Complejo Uruguay Celeste.

Allí viajó con su familia y se encontró con amigos. En sus redes, Nahitan Nández mostró como su propia familia, a su lado, ordeñaban vacas en ese rato libre que disfrutó durante el fin de semana, luego de que el pasado jueves Uruguay lograra abrochar la clasificación al Mundial 2026.