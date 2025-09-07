Aprovechando el día libre con la selección uruguaya, Nahitan Nández se fue para el interior y ordeñó vacas

El futbolista Nahitan Nández está pronto para volver a la titularidad en la selección uruguaya tras cumplir su sanción cuando este martes enfrente a Chile en el Estadio Nacional de Santiago en lo que será el cierre de las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026. El jugador aprovechó su día libre y con amigos y su familia, estuvo ordeñando vacas.
