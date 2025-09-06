Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / TORNEO CLAUSURA

Así quedaron las tablas del Torneo Clausura y de la Anual tras el triunfo de Peñarol ante Plaza: el equipo de Diego Aguirre le puso presión a Nacional

Peñarol consiguió un gran triunfo ante Plaza, en un partido en que tuvo serias dificultades para ganar en el Campeón del Siglo, pero se mantiene como líder exclusivo del Clausura y le pone presión a Nacional

6 de septiembre 2025 - 20:16hs
Leonardo Fernández celebra su gol

Leonardo Fernández celebra su gol

Foto: Dante Fernández / FocoUy

La victoria que Peñarol logró este sábado de tarde en el Campeón del Siglo frente a Plaza, por la sexta fecha del Torneo Clausura, tiene valor superlativo para los aurinegros por las dificultades que tuvieron para llegar al gol, porque perdieron a Javier Cabrera por lesión y porque los visitantes fallaron un penal en la hora.

En ese contexto, Peñarol sumó tres puntos de enorme valor que le permiten consolidarse en el liderazgo exclusivo del Clausura, con tres puntos de ventaja sobre Defensor Sporting, segundo; le sacaron ocho a Nacional que debe jugar este domingo ante Racing.

Los tricolores fueron sancionados con tres puntos para el Clausura y en la Anual.

Además, con esta victoria Peñarol quedó a un punto de Nacional en la Tabla Anual, aunque los albos tienen un partido pendiente.

penarol 1-0 plaza: con la suerte del campeon, el equipo de diego aguirre se llevo el triunfo en un partido que se le hizo cuesta arriba
TORNEO CLAUSURA

Peñarol 1-0 Plaza: con la suerte del campeón, el equipo de Diego Aguirre se llevó el triunfo en un partido que se le hizo cuesta arriba

Federico Valverde con su hijo Bautista en el Campeón del Siglo
TORNEO CLAUSURA

La visita especial de Federico Valverde al Campeón del Siglo y el gesto del capitán de la selección y de Real Madrid que hizo delirar y emocionar a los hinchas de Peñarol

Así están las tablas del Torneo Clausura y la Anual:

Embed

En la Tabla del Descenso, Plaza está seriamente comprometido:

Así está la tabla de goleadores:

Embed

Así está la tabla de goleadores del Clausura:

Embed
Temas:

Peñarol Plaza Colonia Torneo Clausura tabla de posiciones

Seguí leyendo

Las más leídas

Ignacio Alonso, sobre el futuro político: En algún momento vamos a tener a un exfutbolista como presidente de la AUF
FÚTBOL

Ignacio Alonso, sobre el futuro político: "En algún momento vamos a tener a un exfutbolista como presidente de la AUF"

Peñarol 1-0 Plaza: con la suerte del campeón, el equipo de Diego Aguirre se llevó el triunfo en un partido que se le hizo cuesta arriba
TORNEO CLAUSURA

Peñarol 1-0 Plaza: con la suerte del campeón, el equipo de Diego Aguirre se llevó el triunfo en un partido que se le hizo cuesta arriba

Javier Cabrera
TORNEO CLAUSURA

Peñarol vs Plaza Colonia: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo, en el partido de la sexta fecha del Torneo Clausura

Gerardo jauri
ENTREVISTA A JAURI

Gerardo Jauri: la pregunta de Rubén Magnano que le quedó picando, la construcción de identidad y el futuro de la selección uruguaya de básquetbol

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos