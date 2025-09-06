La victoria que Peñarol logró este sábado de tarde en el Campeón del Siglo frente a Plaza, por la sexta fecha del Torneo Clausura, tiene valor superlativo para los aurinegros por las dificultades que tuvieron para llegar al gol, porque perdieron a Javier Cabrera por lesión y porque los visitantes fallaron un penal en la hora.
Así quedaron las tablas del Torneo Clausura y de la Anual tras el triunfo de Peñarol ante Plaza: el equipo de Diego Aguirre le puso presión a Nacional
