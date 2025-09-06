Así quedaron las tablas del Torneo Clausura y de la Anual tras el triunfo de Peñarol ante Plaza: el equipo de Diego Aguirre le puso presión a Nacional

Leonardo Fernández celebra su gol Foto: Dante Fernández / FocoUy

La victoria que Peñarol logró este sábado de tarde en el Campeón del Siglo frente a Plaza, por la sexta fecha del Torneo Clausura, tiene valor superlativo para los aurinegros por las dificultades que tuvieron para llegar al gol, porque perdieron a Javier Cabrera por lesión y porque los visitantes fallaron un penal en la hora.

En ese contexto, Peñarol sumó tres puntos de enorme valor que le permiten consolidarse en el liderazgo exclusivo del Clausura, con tres puntos de ventaja sobre Defensor Sporting, segundo; le sacaron ocho a Nacional que debe jugar este domingo ante Racing.

Los tricolores fueron sancionados con tres puntos para el Clausura y en la Anual.

Además, con esta victoria Peñarol quedó a un punto de Nacional en la Tabla Anual, aunque los albos tienen un partido pendiente.

Así están las tablas del Torneo Clausura y la Anual:

En la Tabla del Descenso, Plaza está seriamente comprometido:

Así está la tabla de goleadores:

Así está la tabla de goleadores del Clausura: