El duro calendario que Peñarol tiene por delante por la Copa AUF Uruguay y el Torneo Clausura

El equipo de Diego Aguirre afrontará cuatro partidos en las próximas tres semanas que marcarán su futuro en los dos torneos que disputa

6 de septiembre 2025 - 22:00hs
Ignacio Sosa y Mathías Arezo en gol anulado por posición adelantada del delantero

Ignacio Sosa y Mathías Arezo en gol anulado por posición adelantada del delantero

Foto: Dante Fernández / FocoUy

"Cada partido será una final", definió Diego Aguirre luego del sufrido triunfo que logró este sábado de tarde en el Campeón del Siglo ante Plaza por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Y cada partido, de los cuatro que jugará en las próximas tres semanas planteará obstáculos complejos.

Luego del 1-0 ante Plaza, el calendario de los aurinegros establece este programa:

El próximo miércoles 10 a la hora 20.30 jugará por octavos de final de la Copa AUF Uruguay ante Liverpool en el Estadio Centenario, en un encuentro en el que Aguirre adelantó que realizará cambios y rotará al equipo, pero tras quedar eliminado de la Copa Libertadores, el segundo torneo del fútbol profesional-amateur de la Asociación adquiere mayor relevancia para los aurinegros.

penarol 1-0 plaza: con la suerte del campeon, el equipo de diego aguirre se llevo el triunfo en un partido que se le hizo cuesta arriba
TORNEO CLAUSURA

Peñarol 1-0 Plaza: con la suerte del campeón, el equipo de Diego Aguirre se llevó el triunfo en un partido que se le hizo cuesta arriba

Federico Valverde con su hijo Bautista en el Campeón del Siglo
TORNEO CLAUSURA

La visita especial de Federico Valverde al Campeón del Siglo y el gesto del capitán de la selección y de Real Madrid que hizo delirar y emocionar a los hinchas de Peñarol

El sábado 13 enfrentará nuevamente a Liverpool, esa vez de visitante en Belvedere por la séptima fecha del Clausura.

En la octava fecha recibirá en el Campeón del Siglo a Juventud, uno de los equipos que pelea en las primeras posiciones de la Tabla Anual.

En la novena fecha visitará a Cerro Largo en Melo.

Peñarol está primero en la Tabla del Torneo Clausura. Es líder exclusivo. En la Tabla Anual está segundo, a un punto de Nacional, que tiene que jugar por la sexta fecha este domingo.

Así están las tablas de posiciones:

Embed

Este es el calendario completo de Peñarol en el Clausura:

Embed
Diego Aguirre Peñarol Copa AUF Uruguay Torneo Clausura

