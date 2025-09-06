El duro calendario que Peñarol tiene por delante por la Copa AUF Uruguay y el Torneo Clausura

Ignacio Sosa y Mathías Arezo en gol anulado por posición adelantada del delantero

"Cada partido será una final ", definió Diego Aguirre luego del sufrido triunfo que logró este sábado de tarde en el Campeón del Siglo ante Plaza por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Y cada partido, de los cuatro que jugará en las próximas tres semanas planteará obstáculos complejos.

Luego del 1-0 ante Plaza , el calendario de los aurinegros establece este programa:

El próximo miércoles 10 a la hora 20.30 jugará por octavos de final de la Copa AUF Uruguay ante Liverpool en el Estadio Centenario, en un encuentro en el que Aguirre adelantó que realizará cambios y rotará al equipo, pero tras quedar eliminado de la Copa Libertadores, el segundo torneo del fútbol profesional-amateur de la Asociación adquiere mayor relevancia para los aurinegros.

El sábado 13 enfrentará nuevamente a Liverpool, esa vez de visitante en Belvedere por la séptima fecha del Clausura.

En la octava fecha recibirá en el Campeón del Siglo a Juventud, uno de los equipos que pelea en las primeras posiciones de la Tabla Anual.

En la novena fecha visitará a Cerro Largo en Melo.

Peñarol está primero en la Tabla del Torneo Clausura. Es líder exclusivo. En la Tabla Anual está segundo, a un punto de Nacional, que tiene que jugar por la sexta fecha este domingo.

Así están las tablas de posiciones:

Este es el calendario completo de Peñarol en el Clausura: