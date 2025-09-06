Dólar
/ Agro / GENÉTICA LÍDER

Expo Rural del Prado: La Bettina expuso al Gran Campeón PO Texel tras 10 años asistiendo a la muestra de ARU

La Expo Rural del Prado comenzó este viernes 5, seguirá hasta el domingo 14 y van apareciendo los grandes campeones, como en el Texel PO, de La Bettina

6 de septiembre 2025 - 20:58hs
Cabaña La Bettina obtiene el Gran Campeón PO en la Exposición Rural del Prado 2025
Foto: cedida a El Observador
Cabaña La Bettina expuso al Gran Campeón PO Texel en la Expo Rural del Prado. "Después de venir al Prado por 10 años, estamos obteniendo un Gran Campeonato por primera vez, lo que nos llena de orgullo y es el resultado del esfuerzo de todo un equipo de trabajo impresionante", dijo el técnico agropecuario Nicolás Chocho, quien encabeza la cabaña.

El ovino venía de ganar el Gran Campeón Macho PO en la Exposición Rural de Durazno y también en la Nacional Texel que se realizó en el marco de la Expoactiva Nacional, según recordaron desde la propia cabaña.

Cabaña La Bettina obtiene el Gran Campeón PO en la Exposición Rural del Prado 2025
"Es un animal que destaca por su desarrollo, su capacidad carnicera, sus excelente aplomos y su sello racial. Sorprende lo bien que desplaza, lleva sus 110 kg de peso de una forma excepcional", continuó Chocho.

"Nos llena de orgullo el hecho de que es un carnero hijo de sangres de nuestra cabaña, es producto del trabajo de años de selección durante muchos años de trabajo. Están por nacer sus primeros hijos, y va a seguir trabajando en nuestra cabaña", dijo el técnico agropecuario quien lidera la cabaña originada en 2010.

Convencidos del potencial de la raza Texel

La cabaña tiene sus orígenes en el año 2010, con la adquisición de hembras seleccionadas especialmente desde las mejores cabañas de Uruguay. En el 2014, ya convencidos del potencial de la raza, se vuelve a mejorar el plantel con la compra de carneros que aportaban mayor rusticidad y carcaza. El proceso de selección ha sido y es constante, priorizando siempre tener en el plantel los animales que demuestren mayor rusticidad, tamaño de carcaza, precocidad y fenotipo.

Desde el inicio de las operaciones, al frente de la cabaña está el Técnico Agropecuario Nicolás Chocho, apasionado de la raza y quien incluso fuera jurado en la Expo Prado 2020. Muy satisfechos de los animales que están criando, Nicolás Chocho manifiesta: “Estamos orgullosos del plantel que tenemos. Nuestros animales son reconocidos por destacarse dentro del Texel en todo lo que se le puede pedir a esta raza: precocidad, longevidad, altos porcentajes de señalada y rusticidad".

Agrega que: "Después de venir al Prado por 10 años, estamos obteniendo un Gran Campeonato por primera vez, lo que nos llena de orgullo y es el resultado del esfuerzo de todo un equipo de trabajo impresionante".

Dijo que "El Gran Campeón nos impresionó desde que nació, el cabañero dijo desde el primer día que tiene "pasta de Gran Campeón". Es un animal que destaca por su desarrollo, su capacidad carnicera, sus excelente aplomos y su sello racial. Sorprende lo bien que desplaza, lleva sus 110 kg de peso de una forma excepcional."

No es el primer premio que obtiene este ejemplar. En Durazno había sido Campeón Cordero y Tercer Mejor Macho. En la Nacional Texel había sido el Gran Campeón. Se siguió desarrollando muy bien y llegó en condiciones óptimas a esta exposición, en la cual compitió con otros ejemplares excepcionales.

Al final Nicolás dijo que: "Nos llena de orgullo el hecho de que es un carnero hijo de sangres de nuestra cabaña, es producto del trabajo de años de selección durante muchos años de trabajo. Se trata de un carnero que ya estuvo trabajando en la cabaña, están por nacer sus primeros hijos, y va a seguir trabajando en nuestra cabaña".

La tradicional exposición agropecuaria (que desde este año se llama oficialmente Expo Rural del Prado) comenzó el pasado viernes 5 de setiembre y seguirá hasta el domingo 14. Se trata de la edición 120 de la muestra que organiza la Asociación Rural del Uruguay (ARU).

Temas:

Expo Rural del Prado ARU Raza texel Ovinos

