Diez cosas ricas para probar en la Rural del Prado (y los precios)

Rural del Prado: para pasear y comer rico.

En cada rincón de la Expo Rural del Prado 2025 existen atractivos para quienes concurren a entretenerse y además realizar compras, con el segmento de los agroalimentos siendo cada año uno de los más interesantes, con propuestas innovadoras en stands, restaurantes, pabellones y otros espacios del predio ferial.

Cada edición de la exposición agropecuaria de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) es una vidriera de alta utilidad para quienes diseñan y elaboran y se presentan para hacerse conocer y concretar ventas, pero también para quienes participan con propuestas ya conocidas.

El contexto

La Expo Rural del Prado, la edición 120 de la muestra de la ARU, comenzó este viernes 5 de setiembre y se extenderá hasta el domingo 14, con horario de funcionamiento de los stands de 9 a 21 horas, pero para aprovechar los servicios gastronómicos se puede ingresar hasta las 22 por el acceso de Lucas Obes.

Las opciones de cosas ricas para comer o beber son incontables, suman decenas, tal vez cientos, teniendo en cuenta que muchos de los 650 expositores prestan ese servicio. A continuación, 10 ejemplos, con sus fotos, los precios y dónde están en el predio de exposiciones. Diez agroalimentos para probar en la Rural del Prado DSC_0006 Miel Campestre, la marca propia de la Sociedad Apícola Uruguay (SAU), gremial de la ARU, que se vende en el stand de la gremial ubicado en la calle lindera al Galpón N° 1, por $ 300 el frasco de 900 gramos y $ 200 el frasco de 460 gramos. DSC_0012 Cordero asado al pincho, en el restaurante Asador Criollo, pegado a una de las entradas por la Av. Buschental, con un valor en la carta de $ 1.090 la porción. DSC_0009 Varias marcas de aceite de oliva extra virgen, botellas de 500 ml, cuestan $ 500 cada una y hay una oferta de tres por $ 1.200, se pueden adquirir en el stand de la Asociación Olivícola Uruguaya (Asolur), en una de las calles que unen las dos principales, entre los galpones 1 y 2. DSC_0014 En el pabellón de la intendencia canaria, llamado Canelones Avanza, frente a la Oficina de Exposiciones, en el puesto de Mermelala.uy hay frascos de hongos en escabeche al aceite por $ 540 (tiene 800 gramos). DSC_0020 Se promociona como "una merienda saludable", a la venta en el pabellón de la Intendencia de Montevideo, a pocos metros del acceso al predio por Lucas Obes, son tomates Cherry hidropónicos de JJCC y cuestan $ 150, pero hay petacas con más cantidad por $ 200 (de oferta se llevan dos por $ 300). DSC_0027 Colita de cuadril vacuno al pan, en el local Parada Shortorn, que está en la zona de los escritorios frente al Galpón N° 3, vale $ 300 y se le puede condimentar con varias opciones. DSC_0035 En el kiosko de SARU (Servicio de Ayuda Rural del Uruguay), esquinado con el Galpón de Ventas, hay alfajorcitos artesanales, de maicena con dulce de leche y coco rallado, por solamente $ 40 la unidad, para comprar al paso y ayudar a que muchos gurises puedan estudiar. DSC_0021 Al pabellón de Rocha, cerca de la entrada por Lucas Obes, llegaron desde Punta Rubia (La Pedrera) snacks de algas: las hace Mama Gloria y la bolsita con 150 gramos cuesta $ 220. DSC_0026 En el sector Sabores del Prado, yendo de la calle principal hacia el Galpón de Aves y Conejos, se venden bebidas cítricas orgánicas con la marca "Del Limón" a $ 650 la botella de medio litro y hay gustos: limoncello, pomelo, naranja y mandarina. DSC_0036