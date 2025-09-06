La propia sangre derramada: el caso Morosini y los filicidios en Uruguay

El asesinato de dos niños y el suicidio de su padre ocurrido en las últimas horas en Río Negro es el último de una lista de filicidios que, en diferentes circunstancias, ocurrieron en Uruguay en los últimos cinco años. A continuación un repaso de estos violentos episodios.

Un hombre de 48 años mató a sus hijos de 9 y 8 años en el Centro de Montevideo mientras dormían e intentó suicidarse. Fue condenado a 28 años de prisión por homicidio especialmente agravado por el vínculo y la brutal ferocidad. Meses después, se suicidó en la cárcel . La pericia psiquiátrica había determinado que se trataba de una persona imputable, "No hubo ninguna señal previa", dijo la fiscal Adriana Edelman.

SORIANO La Policía logró sacar el auto de Andrés Morosini, el hombre que se tiró a un arroyo junto a sus dos hijos, tras secuestrarlos

SORIANO Los cuerpos de Andrés Morosini y sus hijos aparecieron sin golpes y el auto impactó en el fondo del arroyo por la corriente

El homicida y su esposa habían puesto fin a su relación en abril de este año luego de 12 años. Estaban en pleno proceso de separación cuando, de mutuo acuerdo, decidieron que sus hijos, un niño de 9 años y una niña de 8. continuaran viviendo provisoriamente con el padre en el apartamento familiar.

En la madrugada del 26 de abril, el hombre los atacó mientras dormían y los mató con un cuchillo de cocina. Primero mató a la niña y después al niño. Ambos intentaron, dentro de sus limitaciones, defenderse.

Sobre las 10:30 de la mañana el hombre llamó a la Policía y dijo que se había intentando suicidar sin éxito. La operadora le preguntó si estaba junto a sus hijos y él le respondió que ya no. Cuando la Policía llegó al lugar, el apartamento estaba cerrado desde adentro, por lo que llamaron al homicida y él les tiró las llaves por el balcón para que pudieran ingresar.

Allí lo encontraron tirado en el piso del living comedor y a los niños, ya fallecidos, en el cuarto. Él admitió haberlos matado porque —de acuerdo les dijo a los funcionarios policiales— no quería que le pasara lo mismo que en la separación anterior.

Antes de ese matrimonio, en su juventud, él había tenido otra hija con otra mujer con la que después casi no tuvo vínculo. La madre de su hija mayor lo había denunciado por violencia doméstica. Cuando se separó de ella —en 2008— se trató por síntomas depresivos.

Si bien al realizarle pericias psicológicas se le diagnosticó un trastorno de personalidad, el hombre era alineado y coherente en su vida diaria hasta el momento de los hechos y no despertaba sospechas de que podía llegar a tener una actitud violenta. Él reportó que desde un mes y medio antes del crimen la relación con su esposa se había vuelto "conflictiva", pero buscaron paliarlo separándose.

En un informe que realizó el Hospital Vilardebó el 3 de junio indicó que tiene rasgos narcisistas y paranoides. A su vez, manifestó una actitud altanera, displicente, y a tres meses del crimen se angustió "en escasas oportunidades". Más de 20 días después —el 27 de junio— el Instituto Técnico Forense advirtió que en la entrevista siempre tuvo una actitud "colaboradora, aprobativa y manipuladora".

En ambas instancias, al ser consultado con el motivo del crimen, dijo que él quería morirse pero no quería que sus hijos vivieran eso.

Por piedad

6 de junio de 2023 – Florencio Sánchez, Colonia

Un hombre de 74 años apuñaló a su hijo de 43 años con discapacidad y luego se suicidó en el patio de la vivienda. Según la Policía, el padre cursaba una enfermedad terminal y el hecho habría estado motivado por un supuesto “acto de piedad”.

La policía recibió un llamado a través del 911 de una persona que afirmaba que su vecino "se había colgado en el fondo de su casa"

Cuando llegaron a la casa la puerta estaba abierta, y al ingresar encontraron muerto en una cama al hijo, con dos puñaladas en el pecho.

El medio local Impacto Noticias detalló que al padre le preocupaba cómo sería la vida de su hijo tras su propia muerte.

Bajo efectos de la droga

10 de noviembre de 2024 – Montevideo

Durante una discusión con su pareja, un hombre de 22 años dejó caer a su hija de cinco meses en la vía pública del barrio Casabó. La bebé falleció en el hospital. El hombre fue imputado por homicidio muy especialmente agravado.

Tras discutir con la madre el bebé, el hombre, que no tenía denuncas previas por violencia doméstica, salió corriendo en bóxer con la víctima en sus brazos. Al llegar al cruce con la calle Burdeos tiró a la bebé contra el piso

La madre levantó a su hija y la trasladó en auto particular al Hospital del Cerro, hasta donde llegó con otro niño, hermano de la bebé. Más tarde un doctor constató la muerte.

La bebé ya estaba desvanecida con herida cortante en la cabeza cuando ingresó al centro de salud, según indicaron fuentes de ASSE.

En primera instancia el hombre fue capturado en el marco de un arresto ciudadano por parte de varios vecinos de la zona. El hombre se desacató pero los oficiales lograron capturarlo. Más tardes se constató que tenía raspones en gran parte de su cuerpo y que estaba bajo efectos de drogas.

Adicción y robos

26 de febrero de 2025 – Montevideo

Un hombre mató a su hijo de 19 años a puñaladas durante una discusión. Fue imputado y más tarde condenado a 18 años de prisión por homicidio. El hombre dijo en su declaración que el joven era adicto a las drogas y que le había robado dinero varias veces. Testigos del hecho coincidieron con esa afirmación. El victimario estaba alcoholizado; la victima había consumido cocaína.

El terror en sus ojos

19 de agosto de 2025 – Maldonado

Un hombre asesinó a su hija de 12 dentro de una clínica y luego se suicidó. La adolescente había denunciado a su padre ante el INAU por episodios previos de violencia física.

El hecho ocurrió en un centro interdisciplinario de Maldonado en la tarde de este martes, cuando la menor salía de una consulta y recibió cuatro disparos.

La víctima había nacido en Uganda en el marco de una misión de paz de la ONU. Su padre, oriundo de Salto, era coronel.

La niña se encontraba viviendo en la casa de una “madre de crianza” y había ido al centro interdisciplinario para una consulta médica. La tía de la niña dijo que el hombre la había tratado de matar en otra oportunidad: "La ‘madre del corazón’ nunca fue a verla (a Salto). Ni en su cumpleaños. Ni una llamada. Ni un caramelo", criticó la tía, que denunció distintos episodios de discriminación que sufrió su sobrina cuando volvió a su casa. Luna me contó que a ella le compraban ropa usada, y a su hermana, en tiendas nuevas. A ella la mandaban a la escuela de verano. A la otra la sacaban a pasear. Le encantaba la playa, pero no la llevaban. Un día fui a buscarla a la escuela y él apareció. El terror que vi en sus ojos no se lo deseo a nadie".

La vida breve

22 de agosto de 2025 – Montevideo

Una funcionaria policial de 28 años se arrojó desde un sexto piso de un edificio en el barrio Pocitos con su hija de dos meses en brazos. Ambas murieron en el acto. La mujer, que estaba certificada hacía tres años por problemas psíquicos, intentó tirarse desde su apartamento junto a sus tres hijas, pero la mayor de 12 años logró escapar junto a su hermana de 3 antes de que la mujer se lanzara con la bebé.

En primera instancia, la Justicia otorgó la tenencia de las menores a una tía de 20 años, hermana de la policía fallecida. El padre de las niñas, también expolicía, está en la cárcel tras ser condenado por abusar sexualmente de la mayor de las hermanas. Un hombre, con problemas de drogas, se presentó luego ante la policía, afirmando ser el verdadero padre, de la El sindicato de policía señaló que la mujer no recibía atención médica pese a estar certificada. "Somos responsables como sociedad y como Estado", dijo entonces el presidente Yamandú Orsi.