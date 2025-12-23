UTE propone suba de tarifas de 4% promedio a partir de enero; define el Poder Ejecutivo

Por Miguel Noguez

El Directorio de UTE resolvió este martes, en base a los informes técnicos y a otras valoraciones de la coyuntura, la propuesta tarifaria para el próximo año.

Esa propuesta será enviada para consideración del Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que son los que encargados de tomar la decisión final.

Según supo El Observador, la iniciativa aprobada por mayoría del Directorio propone un ajuste promedio de 4%.

Con ello el aumento en los precios de la electricidad se ubicaría por debajo de la inflación proyectada para el año entrante (4,5%), y en línea con la tendencia observada en los últimos años.

En enero de 2025 las tarifas eléctricas habían ajustado 3% en promedio. Es habitual que la propuesta que aprueba el Directorio de UTE esté muy cercana con la posición del Poder Ejecutivo, que ahora deberá analizarla para tomar luego la decisión final.