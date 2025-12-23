Dólar
/ Economía y Empresas / TARIFAS PÚBLICAS

UTE propone suba de tarifas de 4% promedio a partir de enero; define el Poder Ejecutivo

El Directorio de UTE se reunió este martes para terminar de definir los nuevos precios de sus servicios. La propuesta deberá ser aprobada ahora por el Poder Ejecutivo

23 de diciembre 2025 - 17:30hs
image
El Observador | Miguel Noguez

Por  Miguel Noguez

El Directorio de UTE resolvió este martes, en base a los informes técnicos y a otras valoraciones de la coyuntura, la propuesta tarifaria para el próximo año.

Esa propuesta será enviada para consideración del Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que son los que encargados de tomar la decisión final.

Según supo El Observador, la iniciativa aprobada por mayoría del Directorio propone un ajuste promedio de 4%.

Con ello el aumento en los precios de la electricidad se ubicaría por debajo de la inflación proyectada para el año entrante (4,5%), y en línea con la tendencia observada en los últimos años.

En enero de 2025 las tarifas eléctricas habían ajustado 3% en promedio.

Es habitual que la propuesta que aprueba el Directorio de UTE esté muy cercana con la posición del Poder Ejecutivo, que ahora deberá analizarla para tomar luego la decisión final.

Temas:

UTE

