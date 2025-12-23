BCU recorta la tasa a 7,5% y abre la puerta a una política monetaria más expansiva

El Directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió este martes, por unanimidad, recortar la tasa de interés en 50 puntos básicos, desde 8% a 7,5%. Esta decisión ubica a la política monetaria en el entorno de la neutralidad.

El Copom sostuvo que, "en la medida en que la inflación y sus determinantes continúen mostrando la trayectoria prevista, la senda de la tasa de interés podría avanzar hacia una fase más expansiva , en línea con el objetivo de estabilidad de precios".

Es el quinto recorte consecutivo de la tasa de interés que dispone la autoridad monetaria, tras los registrados en julio (25 p.b.), agosto (25 p.b.), octubre (50 p.b.) y noviembre (50 p.b.).

Las expectativas de inflación de los analistas y de los mercados financieros descendieron a 4,6%, ubicándose prácticamente en la meta del Banco Central.

El promedio de expectativas, que incluye a las empresas, se redujo a 4,9% en diciembre.

Las proyecciones de inflación de corto plazo se revisaron a la baja y muestran un descenso en los próximos meses, en un contexto de mayor debilidad de los precios domésticos y de las importaciones.

La persistencia de desvíos de los niveles de inflación con respecto a la meta de 4,5% —en este caso, por debajo— representa “un desafío” para la política monetaria.

En Uruguay, la actividad ha evolucionado por debajo de lo previsto y que las perspectivas de crecimiento para este año se revisan levemente a la baja. Para 2026 y 2027 se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) evolucione en torno a su crecimiento potencial, aunque con riesgos a la baja.

El escenario internacional continúa marcado por una elevada incertidumbre. Las condiciones financieras globales siguieron suavizándose, los precios de los productos primarios se mantienen estables en niveles bajos —con excepción de la carne— y persiste la debilidad global del dólar. En la región, Argentina muestra cierta mejora en sus perspectivas económicas, señaló el comunicado de la reunión.

Tasas y política monetaria

Una de las finalidades del Banco Central es la estabilidad de precios, como forma de preservar el valor de la moneda, o sea la capacidad de compra del peso uruguayo.

La actual política monetaria en Uruguay es un esquema de metas de inflación basado en tasas de interés. La variable principal de referencia es la tasa del mercado de dinero interbancario (tasa call) a un día de plazo.

La política monetaria busca que esta tasa transmita su señal al resto de las tasas de interés de la economía consistente con el objetivo de inflación. Es decir, termina incidiendo en el costo del dinero de los eslabones de la economía doméstica.