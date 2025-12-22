Menor crecimiento: analistas ajustan a la baja proyecciones para Uruguay

El Banco Central del Uruguay (BCU) publicó este lunes los resultados de una nueva e ncuesta de expectativas económicas.

Los analistas e instituciones que respondieron en diciembre a esa consulta proyectaron que la actividad se expandiría 2,1% en 2025 (1% aprox. por arrastre estadístico). Se trata del cuarto recorte consecutivo de las estimaciones desde un 2,5% esperado en agosto pasado.

En tanto, para 2026 la tasa estimada se sitúa en 1,9% desde un 2% previo, y para 2027 2%.

TARIFAS PÚBLICAS UTE aprobó aumento de 5% en el precio de la carga de vehículos eléctricos en la red pública

China, el gigante asiático que compró mercadería por más de US$ 27.000 millones en una década

Ello en un contexto donde la economía uruguaya se contrajo en el tercer trimestre de 2025, según el informe de Cuentas Nacionales divulgado la semana pasada por el BCU.

En términos desestacionalizados, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 0,2% respecto al trimestre inmediato anterior (abril-junio). Por su parte, en la medición interanual, la actividad económica creció 1,2% respecto al período julio-setiembre del año pasado, aunque a un ritmo menor que en trimestres previos.

Expectativas de inflación

Los analistas esperan que la inflación anual cierre el 2025 en 3,8%. Y en el horizonte de 24 meses la proyección es de 4,63%, algo por debajo que la consulta anterior, según la mediana de las respuestas.

La inflación en el año cerrado a noviembre se ubicó en 4,09% y se mantiene por debajo de la meta de 4,5% fijada por las autoridades.

Este martes el Comité de Política Monetaria del Banco Central se reunirá por última vez este año. El mercado espera un recorte de 25 puntos básicos, con que la tasa de interés de referencia podría pasar de 8% a 7,75%.

Dólar y tipo de cambio

Las proyecciones para el tipo de cambio fueron corregidas nuevamente a la baja por cuarto mes consecutivo en un contexto marcado por la debilidad de la moneda a nivel global.

Para cierre de 2025 se pronostica un tipo de cambio a $ 39,3, desde $ 42,4 seis meses atrás, según la mediana de respuestas.

El dólar cerró el lunes en $ 39,070 en el mayorista. Con ello acumula una caída anual de 11,3 % respecto al cierre de 2024.

En tanto, para el cierre de 2026 el precio proyectado para el dólar en el mercado local es de $ 40,5. En junio pasado se proyectaban $ 43,8 por dólar.