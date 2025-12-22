China, el gigante asiático que compró mercadería por más de US$ 27.000 millones en una década

China es uno de los compradores más relevantes de mercadería uruguaya y también el principal origen de las importaciones que ingresan al país . El gigante asiático mantiene un relacionamiento comercial con Uruguay que se fue acrecentando con el paso de las décadas.

Las proyecciones marcan que Uruguay cerrará el año con un aumento de las exportaciones a China . Entre enero y noviembre las ventas llegaron a US$ 3.284 millones con una suba interanual de 11%, según un informe realizado recientemente por la Unión de Exportadores (UEU) .

Las relaciones diplomáticas con China iniciaron en 1998 y ese hecho marcó el comienzo de un incipiente intercambio comercial, recordó la gremial. En 2001, las exportaciones llegaron a US$ 130 millones y representaron el 6% del total de los bienes exportados por Uruguay y a partir de ese momento empezaron a crecer de manera acelerada.

En 2010 superaron los US$ 600 millones y en 2013 superaron los US$ 1.700 millones. A partir de ese año, el país asiático se mantuvo en el podio del listado exportador de bienes. El récord de ventas a China se registró en 2022 con US$ 3.825 millones .

El informe expuso que en los 11 meses de 2025 las exportaciones se concentraron básicamente en tres productos: soja, con el 37% del total; celulosa, con el 29% y carne vacuna, con el 21%.

Diseño sin título Soja, carne bovina y celulosa.

El restante 13% se dividió entre subproductos cárnicos, lana y tejidos, madera, piedras preciosas, pescados, productos farmacéuticos, cuero y lácteos, entre otros.

La UEU explicó que la composición de los bienes colocados en China fue variando con el correr de los años. En 2001, la lana y el cuero fueron los sectores con mayores ventas, concentrando entre ambos el 78% del total.

La canasta exportadora comenzó a cambiar en 2005 cuando se realizaron las primeras ventas de soja y luego en 2008 cuando comenzaron las de celulosa. La otra modificación se verificó en 2018 cuando la carne vacuna se ubicó como el primer producto exportado al país asiático. Solamente se rompió esa racha en 2024 cuando fueron mayores las ventas de celulosa y en 2025 con la soja.

En la última década, entre 2016 y 2025 (hasta noviembre), las exportaciones totales a China fueron por US$ 27.953 millones.

Importaciones y balanza comercial

El gigante asiático es además el principal origen de las importaciones uruguayas. En la última década las compras externas fueron por US$ 21.089 millones. Los principales productos que se adquieren en China son básicamente aparatos de imagen y sonido, vehículos y artefactos mecánicos.

_INE9436.webp Contenedores en el puerto Inés Guimaraens

La balanza comercial entre 2016 y 2025 (once meses) fue favorable a Uruguay en US$ 6.864 millones. En ese período, solamente en 2023 las importaciones superaron a las exportaciones. La excepción se produjo por una importante disminución de las ventas de carne y soja como resultado de la sequía que afectó a Uruguay ese año.

Aranceles de China

El año pasado, el Arancel NMF (Nación Más Favorecida) aplicado por China abarcó a 8.957 líneas arancelarias. Prácticamente todos los tributos están compuestos por porcentajes sobre el valor del producto. De los 10 principales bienes que Uruguay exporta, únicamente dos no tienen arancel: celulosa y madera de pino.

En caso contrario, el mayor es para la lana esquilada con 38%, seguido por el mondongo con 18%. Luego está la carne vacuna deshuesada congelada, sin deshuesar y los despojos comestibles con 12%, y la soja, ágatas y cebada con 3%.

La gremial recordó que en 2023 los productos uruguayos pagaron US$ 163 millones para ingresar al país asíatico (últimos datos disponibles en el Instituto Uruguay XXI). La carne vacuna representó el 74% de los aranceles pagados a China, los subproductos cárnicos el 10% y la soja el 5%.

China tiene firmados más de 20 acuerdos de libre comercio con cerca de 30 países. Entre los más recientes se incluyen tratados de libre comercio con Nicaragua, Ecuador y Serbia. Además, en noviembre de 2021 solicitó formalmente el ingreso al Acuerdo Transpacífico (CPTPP) que todavía sigue siendo analizado.

Las relaciones bilaterales

El relacionamiento diplomático entre Uruguay y China se produjo en 1988, durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti. Décadas más tarde, en 2013 el presidente José Mujica visitó el país asiático y propuso la “cooperación en todos los caminos posibles”, recordó el documento de la Unión de Exportadores.

En el período siguiente, Tabaré Vázquez realizó otra visita en la que se acordó establecer una asociación estratégica con el objetivo de impulsar la relación bilateral.

Durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, en noviembre de 2023, se firmaron 24 tratados y memorándums para potenciar el comercio. Allí se propuso avanzar en la construcción conjunta de la Franja y la Ruta (o la Nueva Ruta de la Seda) en áreas como energía, alimentos, industria, obras hidráulicas, minería asuntos tributarios, puertos y logística, entre otros.

Esa iniciativa, impulsada por el gobierno chino en 2013, busca mejorar la conectividad y la cooperación entre Asia, Europa, África y América Latina mediante diferentes proyectos de infraestructura.

Por último, el mes pasado, el presidente Yamandú Orsi se reunió con una delegación del gobierno chino, en la que se firmaron otros acuerdos de cooperación económica, técnica y comercial. La intención fue facilitar el comercio bilateral mediante integración digital y la interoperabilidad de sistemas, resumió la gremial exportadora.