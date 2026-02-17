VIDEO | Genética única y alta productividad: cómo son los toros uruguayos obsequiados a China

En medio de las celebraciones por el inicio del Año Nuevo 4724 , China difundió un video donde muestra el estado actual de los toros Angus y Hereford que Uruguay obsequió a Xi Jinping en 2025.

De alta calidad, los tres ejempleres de las razas Angus, Blanc y Hereford fueron cedidos por el expresidente Luis Lacalle Pou , a su par y "al pueblo chino" en el marco de su visita oficial al gigante asiático en noviembre de 2023, en conmemoración del 35º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

"Tres toros uruguayos de alta calidad, cuidadosamente seleccionados, de las razas Angus, Blanc y Hereford, partieron de Uruguay con destino a China el 21 de febrero y llegaron sanos y salvos hoy a Yinchuan", informó el 27 de febrero pasado la cadena Cvonet.com .

En la ceremonia de entrega, celebrada horas previas de la partida de los animales, estuvieron presentes el propio Lacalle Pou , el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Uruguay, Fernando Matos , el vicepresidente de la Asociación Nacional de la Carne del Uruguay, Guido Machado , y el entonces embajador de China en Uruguay, Huang Yazhong , junto a otros funcionarios.

"China es un importante mercado de exportación para la carne de res uruguaya, con exportaciones que alcanzaron los US$622 millones en 2024. Durante muchos años, ha exportado constantemente ganado vivo, lo que ha ayudado a la industria ganadera china a introducir razas de alta calidad que incorporan tecnologías de crianza de vanguardia y se han perfeccionado durante más de un siglo, impulsando así el desarrollo de la industria ganadera china", sumó el portal.

¿Cómo son los tres toros obsequiados por Uruguay a China?

Los toros donados fueron rigurosamente seleccionados entre las principales razas bovinas uruguayas, reconocidas por sus sobresalientes cualidades genéticas y su temperamento dócil. En el mercado local, más del 90% del ganado destinado a faena pertenece a las especies británicas Hereford y Angus, valoradas a nivel mundial por su rendimiento productivo y la excelente calidad de su carne.

Por su parte, la Blanc (resultado del cruce entre ganado Hereford y Cebú) combina la calidad cárnica de la primera con la resistencia y adaptabilidad de la segunda, lo que la convierte en una opción especialmente robusta para distintos entornos productivos.

Características de cada raza

Hereford: Introducida en Uruguay en 1864, se distingue por su alto rendimiento reproductivo, elevada productividad de terneros, notable eficiencia en la conversión de pasto en carne y un temperamento dócil que facilita su manejo.

image En la raza Héreford salió seleccionada la cabaña El Baqueano, que envió este toro de 3 años.

Angus: Incorporada al país hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX, es reconocida por producir una carne tierna, jugosa y sabrosa, con abundante grasa intramuscular y un característico marmoleado, altamente demandado en los mercados premium.

image De Aberdeen Angus el toro titular es de cabaña Roberto J. Zerbino, también con 3 años

Blanc: Desarrollada a partir del cruce de Cebú Brahman y otras razas cebuinas con Hereford, presenta una gran tolerancia a condiciones climáticas adversas y sistemas de cría exigentes, sin resignar la terneza y calidad de la carne.