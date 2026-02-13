Novillos y terneros marcan nuevos récords de precios en Uruguay y sigue por la nubes el valor de la carne

Novillos que valen mucho y lo mismo pasa con la carne vacuna exportada.

En Uruguay la industria frigorífica sigue validando valores por el ganado (los novillos ya están muy cerca de los US$ por kilo) que son máximos históricos , para competir por la menor oferta de vacunos de pasto, algo indispensable para cumplir con sus compromisos.

Las entradas a planta son casi inmediatas y la escalada vertiginosa de las últimas semanas ha llevado los precios por encima del pico de precios alcanzado de 2022, con un promedio que en aquel entonces tocó los US$ 5,51 por kilo en cuarta balanza, que podría ser superado el próximo lunes.

La falta de oferta manda con una demanda exterior de carne que se sitúa en techo histórico de valores sobre los US$ 5.500 por tonelada de carne vacuna.

Hoy por novillos pesados especiales el piso de valores está en US$ 5,50 por kilo, por ahora, sin techo a la vista, y sin poder establecer referencias concretas.

“Hay una presión muy importante de la demanda sobre la oferta y hace que los valores suban. Es tan así, que es difícil pararse sobre un valor de referencia. Hoy hay que consultar negocio a negocio”, comentó Carlos de Freitas, de Carlos de Freitas Negocios Rurales.

El novillo arrancó el año en US$ 5,02 y en un mes y medio escaló 60 centavos de dólar. Negocios excepcionales, de volumen y calidad, se han concretado arriba de US$ 5,60 por kilo.

En vacas especiales, de terminación con carcasas de más de 240 kilos, el piso está en US$ 5,20 y se han alcanzado negocios de hasta US$ 5,30 por kilo.

La vaquillona sigue muy demandada por el abasto, con muy poca oferta, y negocios en el eje de los US$ 5,35 a US$ 5,40 el kilo.

Faena vacuna: la más alta en 11 semanas

La faena de la semana pasada, impulsada por los corrales en plena ventana de cuota 481, fue la más alta en 11 semanas con 51.957 cabezas, frente a 49.488 de la semana anterior (corregida al alza por el Instituto Nacional de Carnes, INAC).

Las hembras que llevan 13 semanas por encima de los novillos en la proporción de faena.

La dinámica alcista del gordo arrastra a la reposición, que también ha tocado máximos históricos en los remates por pantalla, y sigue escalando en los negocios particulares.

Una suba que empieza a poner algún paño frío en las compras de la exportación en pie, que sigue activa, pero no al mismo ritmo que en semanas atrás.

Los corrales, en tanto, siguen traccionando, con una ecuación que se va modificando con la suba del maíz.

La demora de las lluvias prácticamente no ha hecho mella en el mercado de reposición: “Hay todo un paquete tecnológico que se está usando, que trae que las secas no impacten tanto, y la rueda hay que seguirla. Hay una parte grande del país que está con pasto seco, pero el norte está con mucho pasto”, apuntó de Freitas.

La última referencia de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) marcó una suba semanal de 16 centavos para el ternero, con un promedio de US$ 3,55 por kilo. La vaca de invernada promedió US$ 2,30, siete centavos arriba de una semana atrás. Ya se superan los máximos históricos alcanzados el año pasado.

“Lo interesante de esto es que mantiene una relación flaco-gordo muy sana”, destacó el operador, con el indicador por debajo de 1,20.

En Lote 21 esta semana los terneros tocaron un récord para el consorcio de US$ 3,67 un promedio 32 centavos por encima del máximo de US$ 3,35 alcanzado en octubre del año pasado y 10% arriba del remate de enero. El máximo fue por un lote de 140 a 180 kilos que se vendió en US$ 4,15.

En Plaza Rural los terneros también marcaron valores históricos para el consorcio, con un promedio de US$ 3,77 por kilo y lotes máximos que llegaron a US$ 4,47. El promedio se situó 42 centavos (12,5%) arriba del récord anterior, de octubre 2025. Y un dólar más que hace un año atrás (+36%), en aquel entonces con un promedio de US$ 2,76.

“Yo por ese lado no le tengo miedo, creo que las cosas se están haciendo bien. El tema es hasta cuándo dura. Ahí hay que poner todo arriba de una mesa, y cada uno saca sus conclusiones. Nosotros tenemos una demanda del exterior real, vigente”, destacó de Freitas.

El precio de la carne vacuna: por las nubes

El apetito global por carne vacuna se hace voraz.

El precio de exportación para la carne vacuna logra afianzarse arriba de US$ 5.000 por tonelada, con un promedio que en la última semana tocó los US$ 6.096, de acuerdo a los datos preliminares del INAC.

En el promedio de los últimos 30 días subió a US$ 5.426 por tonelada y vuelve a acercarse al pico de noviembre pasado que superó los US$ 5.500 por tonelada, con un aumento interanual de 17% y más de 30% en los dos últimos años.