Arroceros activan la cosecha con el ánimo afectado por acciones a nivel interno que "brillan por su ausencia"

Arroceros: ya hubo algunas trillas, pero el grueso de la cosecha está por llegar.

Los productores arroceros están listos para una nueva cosecha , un momento anhelado en cada año, esta vez con un estado de ánimo que no es el ideal , debido a que muchas empresas proyectan pérdidas , consecuencia de la convivencia de altos costos productivos y un valor por el grano que se ha deprimido notoriamente.

Guillermo O'Brien, presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) -gremial que el 8 de febrero conmemoró su 79° aniversario-, informó que al costo productivo por hectárea, cuando solo está pendiente como labor agrícola la cosecha, se lo ubica en US$ 2.000 a US$ 2.100, lo cual da un rendimiento de equilibrio, debido al mercado actual, muy alto: "Hay que andar en el eje de 200 bolsas (de 50 kilos) por hectárea para tener un empate".

Si bien habrá sistemas productivos que logren esos 10.000 kilos por hectárea existe un alto porcentaje de agricultores que se entiende no alcanzarán ese rendimiento.

AGROINDUSTRIA El pedido urgente de frigoríficos a proveedores de ganado por el riesgo que hay para la economía de Uruguay

El área más grande con cultivo de arroz en Uruguay se logró en la zafra 1998/99 con 205 mil hectáreas; la mayor cantidad de productores activos con 759 fue en 1995/96; el mayor rendimiento con 9.577 kilos por hectárea se logró en 2022/23; y la mayor producción con 1,7 millones de toneladas fue la de 2024/25.

1

El gran problema para los arroceros se llama Uruguay

El presidente de la gremial de los productores de arroz reflexionó sobre que hay muchos costos en los que los productores no pueden incidir, porque son tomadores del precio, es lo que sucede con los insumos, "pero hay muchos costos en los cuales el problema es Uruguay, seguimos machacando en eso, las acciones a nivel interno brillan por su ausencia, cuando se dan depresiones de precios en el valor internacional de un producto, como ahora en el arroz, quedamos sobre expuestos por nuestra falta de competitividad".

Mencionó como ejemplo la falta de acciones en el tema de instaurar corredores con uso de bitrenes y tritrenes para el traslado de la producción: "En Agro en Punta el ministro de Economía (Gabriel Oddone) lo habló como algo necesario para Uruguay, pero vamos al Ministerio de Transporte y no hay un plan para eso".

"No vemos acciones internas concretas que determinen una mejora en la competitividad, además de que las medidas por el atraso cambiario se valoraron, pero fueron de muy poca magnitud, por lo cual hay una preocupación muy grande por el encarecimiento en Uruguay".

Pago del arroz al productor de cara a otro ajuste

El presidente de la ACA, cuando pasó a considerar otro gran tema, informó que de la producción récord de la zafra de 2024/25 se ha comercializado del 92 al 93%, un registro "muy bueno para el volumen de la zafra".

Lo negativo es que los valores obtenidos fueron sustancialmente más bajos, en el eje del 30%.

De cara a la negociación con la industria por el precio definitivo que obtendrá el productor, fijado de modo provisorio en US$ 11,05 por bolsa de 50 kilos (el 30 de junio cuando se había vendido el 45% de la cosecha), señaló que el promedio que se va construyendo durante el año se ha movido a la baja, por lo cual habrá una instancia de renegociación, con algunos centavos menos en el precio final.

El precio se conforma considerando el valor de venta y el costo interno, un costo industrial que se entiende tendrá una baja sensible porque se cuadruplicó el porcentaje de venta de arroz cáscara, que no tiene proceso industrial en el país, lo que de alguna manera compensará el ajuste.

whatsapp-image-2025-10-24-at-102418

Coyuntura complicada en el mercado y para 2026/27

Existe una coyuntura complicada, explicó, "porque es un mercado que está muy bajo respecto a un año atrás, entorno al 30%, por suerte con señales de haber dejado el piso, en Asia primero y a nivel del Mercosur con algún movimiento en estos días, pero habrá que esperar un mes para ver si eso se afirma y comienza la recuperación".

El sector tiene por delante una cosecha a punto de encenderse con "cuentas complicadas", con muchas situaciones en las que "habrá pérdidas" y "la necesidad de recomponer rápidamente cada empresa para sembrar en la primavera próxima", pensando en que el mercado internacional muestre una recuperación, porque está teniendo alguna corrección en el sobrestock que había por los muy buenos precios y mayor cantidad de siembra que hubo en el mundo.

Lo que pasa en las chacras

Este año el área del cultivo de arroz, instalado en la primavera pasada, es 164 mil hectáreas, un 10% menos que en la campaña anterior, en una actividad agrícola emprendida por unos 500 productores.

"Estamos en la boca del comienzo de la cosecha, con algún inicio hace unos días en el norte, un par de productores que lograron sembrar en setiembre antes de las lluvias que hubo en ese mes, que hicieron que en esa zona -es donde primero se instala el cultivo en Uruguay- la siembra se complete en octubre", contó O'Brien.

En esas trillas iniciales se han dado buenos rendimientos, añadió, en el eje de los 9.000 kilos.

Sobre la generalidad del estado de las chacras, "es un muy buen padrón, no esperamos un rendimiento récord, vamos a estar por debajo de los 9.300 kilos por hectárea del año pasado, pero esperamos una buena cosecha, en ese eje de los 9.000 kilos".

Hay, admitió, situaciones puntuales, sobre todo en el este del país, con dificultades por falta de agua, porque la situación de sequía se ha expresado desde la siembra sin que se hayan dados lluvias adecuadas para la reposición de ese recurso clave.

También es una realidad, positiva, que los cultivos "en general están adelantados y en el este vamos a estar con cosechas a fines de febrero, que no es lo habitual, eso muestra que se sembró temprano y eso ayuda a terminar los riegos".

ACA anunció el acto inaugural de la cosecha

Finalmente, ACA programó ya una de las instancias de mayor relevancia en cada ejercicio, el estreno oficial de la cosecha, que se hará el 10 de marzo en Rocha.