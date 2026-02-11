El duro mensaje de un consejero de Peñarol que cuestionó las recientes chicanas entre los propios dirigentes del club

El consejero de Peñarol Nicolás Ghizzo publicó este miércoles un fuerte mensaje apelando a la unidad de los dirigentes y, a la misma vez, criticando los cruces mediáticos que algunos protagonistas han tenido en los últimos días.

Tras un cierre de año complejo en lo deportivo , porque Peñarol perdió la final de la Liga AUF Uruguaya ante Nacional , la mayoría de los dirigentes se llamaron a silencio, sobre todo el presidente Ignacio Ruglio.

Peñarol tuvo un buen arranque de temporada 2026 ya que le ganó por penales la Supercopa Uruguaya a Nacional y debutó en el Torneo Apertura con un buen resultado ante Montevideo City Torque que venía de ser tercero en el pasado Torneo Clausura 2025.

Sin embargo, eso no fue impedimento para que los dirigentes empezar a caldear el panorama de un que se avizora complicado porque a fin de año habrá elecciones en el club.

El presidente Ignacio Ruglio, quien ya comunicó en su círculo interno que no se presentará a una eventual reelección, sorprendió a propios y extraños el domingo de noche publicando un ranking en el que se proclamó el presidente más ganador del siglo XXI en el fútbol uruguayo.

Para confeccionar ese ranking tomó en consideración los 11 títulos oficiales que lleva ganados bajo su gestión sumando a los dos Campeonatos Uruguayos que Peñarol ganó bajo su égida, en 2021 y 2024, títulos menores como Aperturas, un Intermedio, Clausuras y dos Supercopas Uruguayas.

En el siglo XXI, Eduardo Ache ganó cinco Campeonatos Uruguayos como presidente de Nacional mientras que si se toman en cuenta la cantidad de años de ejercicio en el cargo y los títulos conquistados, el presidente más exitoso fue José Decurnex de Nacional.

Eso llevó a la inmediata reacción del consejero de la oposición, Evaristo González quien dijo: "¡Qué bajo hemos caído!", sobre la publicación de Ruglio.

El secretario general Rodolfo Catino también cuestionó al presidente: "Peñarol no necesita relatos personales ni campañas de autopromoción", escribió.

Además, el abogado Pablo Schiavi, ya abrió su camino en la campaña electora del Peñarol creando el Movimiento Libertadores y en entrevista con Referí criticó no solo la gestión actual de Ruglio, sino también los recientes dichos del presidente que manifestó que a Peñarol le decían el levantacopas por haber ganado el año pasado el Intermedio, la Copa AUF Uruguay y el Clausura.

"El presidente dijo hace poco que el año pasado a Peñarol le decían el levantacopas. Yo primero pensé que era un meme en Twitter, pero después fue real. Entonces, eso es una burla a la historia de Peñarol", expresó Schiavi.

En medio de esa escalada de críticas y dardos cruzados, el consejero Nicolás Ghizzo, expresó en su cuenta de X este miércoles: "Qué triste es que a meses de las elecciones empecemos con chicanas y con un sociometro a ver quién es más que otro. El adversario está en otro lado, nunca entre nosotros, sino entendimos eso, no entendemos nada".

Ghizzo, abogado de profesión, es consejero titular habiendo ingreso como parte de la lista 11 encabezada por Fernando Jacobo, que acompañó la candidatura de Evaristo González en 2023.

El 4 de febrero, Diego Aguirre compartió un asado con la directiva en el cual brindó un mensaje de unión.

El clima electoral ya está instalado en Peñarol, tal como analizó Referí este martes.

Otro dirigente de Peñarol que publicó un mensaje diferente a las críticas que cruzaron Ruglio con dirigentes de la oposición, fue Sebastián Scher, uno de los suplentes de Guillermo Varela en el consejo.

"Para intentar subir un poquito el nivel: 5 ideas fuerza que no deberían faltar en ningún plan de gestión:

1- Fortalecimiento del Consejo Directivo como órgano administrativo y de decisión de políticas institucionales.

2- Estructuración de procesos internos y de financiamiento asociados a la inversión deportiva.

3- Políticas comerciales claras y un club de cara al socio.

4- Descentralización de la toma de decisiones técnicas en la gestión. Autonomía de profesionales apoyados por la dirigencia. No al revés.

5- Planificación deportiva a mediano y largo plazo con medición de resultados por indicadores de performance. Hasta acá es el QUÉ. Pero también importa el CÓMO".