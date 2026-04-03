Nacional y Central Español se enfrentan por primera vez en 13 años: la última victoria del tricolor y el único partido que ganó el palermitano en el Siglo XXI

Nacional y Central Español se enfrentarán este viernes a las 20:30 en el Gran Parque Central , por la décima fecha del Torneo Apertura . Este partido será el primero entre ambos equipos en 13 años , tiempo en el que el palermitano descendió a Segunda División , pasó por la tercera categoría del fútbol uruguayo y luego volvió a Primera.

De acuerdo a Atilio.uy , web de estadística de Nacional, tricolores y palermitanos se enfrentaron en 222 oportunidades de 1909 a la fecha, con 152 victorias para el bolso , 46 empates y 24 partidos ganados por Central.

Desde que este equipo pasó de llamarse Central FC a adoptar el nombre Central Español en 1971 , el historial registra 72 partidos , 42 de ellos ganados por el bolso, 10 por el equipo de Palermo, y 20 finalizaron empatados.

Desde el comienzo del Siglo XXI se agigantó la diferencia entre Nacional y Central . Del 2001 a la fecha el palermitano solo ganó un partido contra el tricolor , que en ese lapso venció en 15 oportunidades , con otros siete empates.

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El último partido entre Nacional y Central Español, con un protagonista que se repite

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 10 de marzo de 2013 en el Gran Parque Central, por la tercera fecha del Torneo Clausura de ese año. En aquella ocasión, Nacional venció 2-1 a Central.

El tricolor no estaba en su mejor momento: había perdido el Apertura con Peñarol, y tras caer ante Defensor Sporting y empatar ante Cerro Largo en el arranque del Clausura la directiva encabezada por Eduardo Ache resolvió cesar al DT Gustavo Díaz. En su lugar quedó, de forma interina, la dupla técnica de Juan Carlos Blanco y Gustavo Bueno.

El dúo se estrenó contra Central con el siguiente once: el actual DT de Nacional, Jorge Bava; Pablo Álvarez, Alejandro Lembo, Efraín Cortés, Juan Manuel Díaz; Diego Arismendi, Hugo Dorrego; Álvaro Recoba, Adrián Luna, Renato César y Vicente Sánchez.

Nacional 2- Central Español 1 Juan Carlos Blanco junto a Álvaro Recoba en el último partido entre Nacional y Central

Central, que había ascendido en la temporada anterior y era dirigido por Julio Acuña desde la fecha anterior tras la salida de Darlin Gayol, salió a la cancha con: Ignacio de León; Marcelo Rodríguez, Andrés Fernández, Pablo Pereira, Mauricio Rosa; Ronald Ramírez, Álvaro Brun, Matías Lazo, Emiliano Fernández; Sergio Souza y Sebastián Sosa.

El primer gol llegó a los 42 minutos. Álvarez envió un centro desde la derecha al segundo palo, donde César bajó la pelota de cabeza para que apareciera solo Vicente Sánchez, que puso el 1-0.

Dos minutos después llegó el segundo del bolso, y el segundo personal de Sánchez. El Chino Recoba envió un largo cambio de frente desde el medio de la cancha para que el delantero recibiera con ventaja ingresando al área. Tras controlar de pecho, se sacó dos defensores de encima y definió de zurda para duplicar la ventaja.

Central encontró el 2-1 en los últimos minutos del partido, gracias a un penal convertido por Sergio Souza.

Meses después ninguno de los dos equipos tuvo premio: Nacional, que terminó el año con el DT Rodolfo Arruabarrena, terminó cuarto en el Clausura con 26 puntos, a cinco del campeón Defensor (que luego perdió la final del Campeonato Uruguayo con Peñarol), mientras que Central descendió a Segunda.

Embed - Show de goles de la 3ª fecha del Torneo Clausura 2013 de Primera División

La única victoria de Central Español en el Siglo XXI

El 13 de junio de 2009 Central Español venció 3-0 a Nacional en el Estadio Centenario por la fecha 14 del Torneo Clausura de aquel año, en lo que hasta hoy es la única victoria del palermitano contra el tricolor en este siglo.

La situación de Nacional era particular. El equipo dirigido por Gerardo Pelusso ya había ganado el Torneo Apertura en una definición contra Danubio, pero llegaba a este partido sin chances de pelear el Clausura y la Tabla Anual con el vigente campeón Defensor Sporting.

Además, estaba en medio de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores contra Palmeiras. Había empatado 1-1 en la ida disputada en San Pablo, y cuatro días después empató 0-0 y clasificó a semifinales gracias al gol de visitante. En esa instancia cayó con el luego campeón Estudiantes de La Plata.

Pelusso puso un once alternativo para enfrentar a Central: Leonardo Burián; Martín Rodríguez, Alejandro Rodríguez, Martín Galain, Pablo Caballero; Facundo Píriz, Jorge Cazulo, Mathías Abero, Diego Rodríguez; Santiago García y Martín Cauteruccio.

El palermitano, que ya estaba salvado del descenso y era dirigido por Obdulio Trasante, jugó con: Óscar Castro; Andrés Fernández, Nelson Semperena, Carlos Gutiérrez, Víctor Martínez; Sergio Pérez, Guillermo Firpo, Fabián Coelho, Marcelo Durán; Martín Crossa y Gonzalo da Luz.

Central abrió la cuenta a los 35 minutos con un golazo de tiro libre del ex tricolor Fabián Coelho. A los 57 Marcelo Durán extendió la diferencia, y a los 80 Gonzalo da Luz convirtió el marcador en goleada.

Ocho días después de este partido, Nacional jugaría el primero de sus cinco partidos contra Defensor para definir el Campeonato Uruguayo. Tras dos empates 1-1 en la semifinal, el tricolor ganó el desempate 3-0 y llegó a la final, donde ganó 2-1 los dos encuentros y se consagró campeón uruguayo.