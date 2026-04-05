Depor Maldonado venció a Liverpool y quedó tercero en el Apertura; Cerro le ganó a Defensor Sporting: así se jugó la fecha 10 del Apertura

Cerro sorprendió y derrotó 1-0 a Defensor Sporting en la tarde de este domingo por la décima fecha del Torneo Apertura en el Estadio Luis Tróccoli, y se llevó un triunfo de oro.
Aquí los detalles del partido:
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Empate en buen partido
Albion y Cerro Largo empataron 2-2 en la mañana de este domingo en el Parque Franzini por la décima fecha del Torneo Apertura, en un partido muy parejo e intenso de ida y vuelta.
Aquí los detalles del partido:
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La fecha
La décima fecha del Torneo Apertura se juega de viernes a domingo, con Nacional y Peñarol adelantando sus partidos de cara a sus estrenos en la Copa Libertadores la próxima semana, y con Racing, el líder de la tabla, volviendo a jugar en horario matutino.
Danubio 1-1 Montevideo City Torque
El segundo partido de la jornada del sábado enfrentó a Danubio y Montevideo City Torque en Jardines, y el partido terminó en empate 1-1.
Enzo Cabrera abrió la cuenta para el local, pero cerca de la hora Eduardo Aguero empató para el ciudadano.
En el partido de primera hora del viernes, Boston River goleó 4-1 a Wanderers en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida.
Yair González por duplicado, Alexander González y Facundo Bonfiglio pusieron los cuatro tantos del sastre, mientras que Facundo Labandeira puso el descuento transitorio para el bohemio, que jugó con uno menos desde los 37 minutos por la expulsión de Nicolás Olivera.
Seguí los detalles del partido en vivo:
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Nacional el viernes
Los tricolores volverán a jugar un viernes cuando este 3 de abril reciban a Central Español en el Gran Parque Central desde la hora 20:30.
Los dirigidos por Jorge Bava, que están terceros en la tabla a cuatro puntos de Racing y tres de Peñarol, adelantaron su encuentro de cara al debut en la Libertadores ante Coquimbo Unido el miércoles en Chile.
También este viernes, a las 17:00, Boston River se medirá ante Wanderers en Florida.
Racing y Peñarol el sábado
Racing, líder del Apertura con 20 puntos, volverá a jugar por la mañana cuando este sábado reciba a Juventud de Las Piedras en el Roberto a la hora 10:00.
El equipo de Sayago viene de ganarle a Peñarol en el Campeón del Siglo el pasado domingo.