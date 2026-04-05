Depor Maldonado venció a Liverpool y quedó tercero en el Apertura; Cerro le ganó a Defensor Sporting: así se jugó la fecha 10 del Apertura

Deportivo Maldonado venció 2-0 a Liverpool en el partido que cerró la fecha 10 del Torneo Apertura este domingo de noche en el Parque Viera.

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Con esta victoria, los fernandinos quedaron terceros en la tabla de posiciones con 19 puntos, detrás de Racing, primero con 23, y Peñarol, segundo con 22.

Los goles de Depor Maldonado fueron convertidos por Maximiliano Noble en el primer tiempo y Juan Manuel Ginzo en el segundo.

La jueza que arbitrará a Peñarol frente a Progreso por la décima fecha del Torneo Apertura este sábado

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Gran triunfo de Cerro

Cerro sorprendió y derrotó 1-0 a Defensor Sporting en la tarde de este domingo por la décima fecha del Torneo Apertura en el Estadio Luis Tróccoli, y se llevó un triunfo de oro.

Aquí los detalles del partido:

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Empate en buen partido

Albion y Cerro Largo empataron 2-2 en la mañana de este domingo en el Parque Franzini por la décima fecha del Torneo Apertura, en un partido muy parejo e intenso de ida y vuelta.

Aquí los detalles del partido:

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La fecha

La décima fecha del Torneo Apertura se juega de viernes a domingo, con Nacional y Peñarol adelantando sus partidos de cara a sus estrenos en la Copa Libertadores la próxima semana, y con Racing, el líder de la tabla, volviendo a jugar en horario matutino.

Danubio 1-1 Montevideo City Torque

El segundo partido de la jornada del sábado enfrentó a Danubio y Montevideo City Torque en Jardines, y el partido terminó en empate 1-1.

Enzo Cabrera abrió la cuenta para el local, pero cerca de la hora Eduardo Aguero empató para el ciudadano.

Seguí el minuto a minuto del partido en vivo:

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Racing 2-1 Juventud de Las Piedras

En la mañana del sábado, Racing le ganó 2-1 a Juventud de Las Piedras para mantenerse como puntero del Torneo Apertura a falta de cinco fechas para su cierre.

Felipe Álvarez y Felipe Cairus adelantaron al cervecero en el Parque Roberto, y Fernando Mimbacas descontó para el pedrense.

Los detalles del encuentro:

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Nacional 0-1 Central Español

La jornada del viernes se cerró con la sorprendente victoria 1-0 de Central Español contra Nacional en el Gran Parque Central, con gol de Franco Muñoz.

Los detalles del partido:

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Boston River 4-1 Wanderers

En el partido de primera hora del viernes, Boston River goleó 4-1 a Wanderers en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida.

Yair González por duplicado, Alexander González y Facundo Bonfiglio pusieron los cuatro tantos del sastre, mientras que Facundo Labandeira puso el descuento transitorio para el bohemio, que jugó con uno menos desde los 37 minutos por la expulsión de Nicolás Olivera.

Seguí los detalles del partido en vivo:

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Nacional el viernes

Los tricolores volverán a jugar un viernes cuando este 3 de abril reciban a Central Español en el Gran Parque Central desde la hora 20:30.

20260324 Jorge Bava debutó con buen pie en Nacional ante Cerro Largo por el Torneo Apertura Jorge Bava debutó con buen pie en Nacional ante Cerro Largo por el Torneo Apertura FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Los dirigidos por Jorge Bava, que están terceros en la tabla a cuatro puntos de Racing y tres de Peñarol, adelantaron su encuentro de cara al debut en la Libertadores ante Coquimbo Unido el miércoles en Chile.

También este viernes, a las 17:00, Boston River se medirá ante Wanderers en Florida.

Racing y Peñarol el sábado

Racing, líder del Apertura con 20 puntos, volverá a jugar por la mañana cuando este sábado reciba a Juventud de Las Piedras en el Roberto a la hora 10:00.

Peñarol vs Racing Foto: Enzo Santos / FocoUy

El equipo de Sayago viene de ganarle a Peñarol en el Campeón del Siglo el pasado domingo.

Los carboneros también jugarán el sábado, a la hora 19:00 en el Estadio Centenario, donde serán visitantes ante Progreso, partido que será arbitrado por la jueza Anahí Fernández.

Los dirigidos por Diego Aguirre encaran este partido como previo a su debut en la Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe el próximo jueves 9 a las 23:00.

diego aguirre peñarol cerro 20260321 Diego Aguirre Foto: Dante Fernández / FocoUy

El otro partido del sábado será a las 15:30 entre Danubio y Montevideo City Torque.

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En tanto, el domingo habrá tres encuentros: Albion-Cerro Largo, Cerro-Defensor Sporting y Liverpool-Deportivo Maldonado .

Los detalles de la décima fecha del Torneo Apertura: