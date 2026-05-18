Uruguay volverá a tener un tenista en un Grand Slam: "Voy a cumplir un sueño de toda la vida", dijo Franco Roncadelli, quien hizo su mejor ranking ATP

El tenis uruguayo volverá a tener un representante en un Grand Slam, luego de que se confirmara que Franco Roncadelli estará en la qualy de Wimbledon, el histórico torneo británico sobre césped, una superficie nueva para el celeste.

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Tras ganar el reciente Challenger de Santos , Brasil, y ser finalista en el Challenger de Córdoba el pasado sábado, la actual raqueta número uno de Uruguay logró su mejor ranking ATP al aparecer este lunes en el puesto 227°.

Esa ubicación le permite estar en zona de qualy de Wimbledon, el tercer Gran Slam del año que se jugará del 29 de junio al domingo 12 de julio, con la clasificación previa del 22 al 25 de junio, en el All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres.

El uruguayo Franco Roncadelli no pudo repetir título en el Challenger de Córdoba pero sumó valiosos puntos y tiene "casi asegurada" su clasificación a Wimbledon

Franco Roncadelli clasificó a otra final de challenger y dará un salto en el ranking ATP que lo pone con chances de jugar la qualy de Wimbledon, su primer Gran Slam

Pablo Cuevas fue el último tenista uruguayo con presencia, en singles, en un Grand Slam. Fue en la qualy del US Open 2024 donde perdió en primera ronda con el francés Luca Van Assche.

“Un sueño de toda mi vida”

Este domingo, Roncadelli, de 26 años, celebró su gran momento y el “sueño” que cumplirá.

“Finalista CH50 Córdoba! Dos semanas muy positivas, con muchísimas emociones y horas en cancha”, señaló en sus redes.

“Voy a cumplir un sueño de toda mi vida y algo que con el tiempo se fue transformando en un objetivo: jugar un Grand Slam”, agregó.

Franco Roncadelli junto a su madre y su entrenador Martín Rondina en el Challenger de Córdoba Franco Roncadelli junto a su madre y su entrenador Martín Rondina en el Challenger de Córdoba Instagram

El uruguayo tuvo también palabras de agradecimiento: “Quiero agradecer a todo mi equipo por el trabajo que venimos haciendo. En especial a Martín Rondina (su entrenador), gracias por tu confianza, por dejar tantas cosas de lado para acompañarme y por hacerme disfrutar del camino. Sé que tenemos mucho más para dar”.

“Ni hablar del apoyo de mis viejos, que siempre están tirándome para adelante. Contar con la energía de mamá esta semana me dio un plus muy especial”, agregó el tenista, quien compartió una foto junto a su madre y su coach.

“Muy feliz por este momento y muy agradecido con todos los que forman parte de este camino. Vamos por más”, agregó.

"Ese que decían que no podía ser jugador de tenis"

Por su parte, el entrenador del uruguayo, Martín Rondina, compartió un emotivo mensaje tras el logro de su pupilo al clasificar a Wimbledon.

"Hoy, entre lágrimas y risas podemos festejar un gran sueño compartido cumplido. El pasto es para los lémures señores. Ese que decían que no podía ser jugador de tenis, por suerte no les hizo caso, Franco Roncadelli se viste de blanco .

"Finalistas Challenger 50k Córdoba. ¡Terrible lo de este equipo que lo tienen hecho una máquina!", comentó.