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El uruguayo Franco Roncadelli no pudo repetir título en el Challenger de Córdoba pero sumó valiosos puntos y tiene "casi asegurada" su clasificación a Wimbledon

Con sus últimas actuaciones ha logrado buenos puntos en el ranking, por lo que tiene “casi asegurada” su clasificación a Wimbledon

16 de mayo de 2026 15:44 hs
Franco Roncadelli al ganar el Challenger de Santos en Brasil

Franco Roncadelli al ganar el Challenger de Santos en Brasil

El tenista Franco Roncadelli, raqueta número uno de Uruguay, no pudo repetir título en el Challenger de Córdoba al caer este sábado en la final ante el local argentino Manuel La Serna por 7-5, 2-6, 6-3.

El uruguayo, que el domingo había sido campeón en el Challenger de Santos, Brasil, el primero de su carrera, no pudo vencer al catamarqueño de 22 años, 367 del ranking ATP, que logró su primer título en la categoría.

Roncadelli muy cerca de Wimbledon

Roncadelli, de 26 años, pasa por un gran momento y con sus últimas actuaciones ha logrado buenos puntos en el ranking, por lo que tiene “casi asegurada” su clasificación a Wimbledon, como manifestó antes de la final de este sábado, en lo que sería su primer Grand Slam y uno de los objetivos del año.

Franco Roncadelli ganó el primer torneo challenger de su carrera: derrotó en Santos al argentino Hernán Casanova

Franco Roncadelli clasificó a otra final de challenger y dará un salto en el ranking ATP que lo pone con chances de jugar la qualy de Wimbledon, su primer Gran Slam

Como informó Referí, este viernes derrotó al primer preclasificado del torneo, el argentino Guido Iván Justo, con quien comparte entrenador, Martín Rondina, al que ajustició con un 6-1, 6-4.

El uruguayo, que está radicado en Argentina desde hace un año y medio y que esta semana tuvo el apoyo de su madre en la tribuna, ocupa actualmente el puesto 274 en el ranking ATP, su mejor clasificación fue 267 el 30 de marzo y estos puntos en Córdoba marcarán un quiebre en su carrera.

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Roncadelli dará un importante salto en el ranking para pasar al escaño 227, lo cual lo dejará con serias chances de jugar el primer Grand Slam de su carrera.

No será Roland Garros porque el segundo Grand Slam del año inicia este lunes.

Pero sí puede ser Wimbledon donde el ranking suele cerrarse cuatro o cinco semanas antes del inicio y el único Grande que se juega sobre césped tendrá su qualy del 22 al 25 de junio.

El ranking de Roncadelli puede darle justamente la posibilidad de jugar esa qualy.

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