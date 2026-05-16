Retiraron a los gatos del apartamento abandonado en el Centro de Montevideo: serán examinados en refugios

Dos días después que tomara estado público, las autoridades ingresaron este viernes en la mañana en el apartamento abandonado del Centro de Montevideo , retiraron los felinos y los llevaron a distintos centros de cuidado animal . Los vecinos habían denunciado que el olor era nauseabundo debido a la presencia de más de 20 gatos .

Del operativo participó la Fiscalía General de la Nación, la Policía , el Instituto Nacional de Bienestar Animal ( INBA ) y organizaciones animalistas . También se hizo presente la hija de la propietaria original , quien había abandonado el inmueble con los gatos dentro , contaron desde la Defensora de Vecinos de Montevideo .

El refugio Bastet se hizo cargo de la mayoría de gatos , mientras que a los restantes se los llevó el propio INBA. "La idea es que los van a castrar a todos y van a ser puestos en adopción , algunos tendrán suerte y otros quedarán en refugio", contó la coordinadora de Plataforma Animalista Karina Kokar en diálogo con El Observador.

Vecinos denuncian que hay más de 20 gatos en un apartamento abandonado en el Centro: afirman que el olor es nauseabundo

Los gatos estaban "asustados" y "flacos" , mientras que las autoridades que ingresaron al apartamento lo hicieron con tapabocas. Ahora comenzarán a evaluar el estado sanitario de los animales . "Lo primero fue atraparlos, que no fue fácil", añadió Kokar.

Embed - on Instagram: "Caso calle Andes Desde marzo habían quedado más de 20 gatos sin castrar encerrados en un apartamento. La dueña entraba solo para dejarles comida, pero nadie ha limpiado desde entonces. El lugar está así como ven en el video: el piso tapado de heces y basura, y el olor es inexplicable. Hay gatos viviendo entre materia fecal acumulada, humedad y suciedad extrema. En este lugar no puede vivir NADIE, son condiciones totalmente insalubres. Hoy fuimos a rescatar la mayoría de los gatos. Nos llevamos 19, la gran mayoría adultos. Seis de los gatos serán ingresados por Salvando Ángeles Callejeros Dos gatos que están en buenas condiciones de salud irán a Telizzia Cat Café Gracias a ambos por involucrarse y darles un lugarcito a estos gatos cuando más lo necesitan. El resto se irá con nosotros a la chacra para recuperarse física y emocionalmente, y luego irán en adopción responsable. Por suerte ninguno de los gatos está mal físicamente, tampoco había ningún gato muerto. Durante el rescate estuvo presente el INBA, el vecino que hizo la denuncia y la dueña del apartamento que ayudó a agarrar a los gatos. Hoy cambia su vida. Los gatos que quedaron en el apartamento son 8 y serán rescatados mañana, castrados y estaran en un hogar transitorio hasta conseguir hogares definitivos. Esto recién empieza. Ahora vienen los estudios, tratamientos, alimento, tiempo y recuperación. Si alguien quiere colaborar con ellos pueden hacerlo por los siguientes medios: MERCADO PAGO: link.mercadopago.com.uy/yocolaboreconbastet COLECTATE: www.colectate.com.uy/bastet COLECTIVO ABITAB: Número 102340 COLECTIVO RED PAGOS: Número 80844 TRANSFERENCIA BANCARIA: Caja de ahorros en pesos Itaú 2607760 Asociación Civil Bastet Desde el exterior (PayPal): paypal.me/bastetrescate"

El apartamento en cuestión está ubicado en un edificio entre las calles Andes y Paysandú, allí vivía originalmente una mujer mayor. La propietaria murió hace aproximadamente dos años y luego fue a parar allí su hija junto a su familia. Desde ese momento empezaron a acumularse animales, contaron desde la Defensoría de Vecinos, pero la situación empeoró cuando abandonaron el inmueble.

Cuando estos residentes se fueron se llevaron a los perros que vivían consigo, pero dejaron 24 gatos aproximadamente. Por deudas, el apartamento se remató hace un año. "El proceso de desalojo de la persona por estas deudas. La persona se retira pero no desalojada, por sus propios medios y deja los animales ahí. O sea que quien se retira es, hasta que no se haga la escrituración del remate, la propietaria formal del apartamento", contó el titular de la Defensoría Daniel Arbulo.

En este sentido, Arbulo afirmó que "la Defensoría ha planteado en la Junta Departamental la necesidad de mejorar la normativa a la acumulación en términos generales y especialmente en la acumulación de los animales, que atenta contra la salud de los propios animales, la salubridad y la convivencia".