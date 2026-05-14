¿Qué se puede hacer en 48 horas en Montevideo?: así funciona la nueva iniciativa de cápsulas turísticas que se lanzó en la capital uruguaya

Según los datos que maneja la Asociación Turística de Montevideo (ATM) -una organización público-privada integrada por operadores privados de la capital, la División Turismo de la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Turismo- la estadía promedio de los visitantes en Uruguay ronda las 48 horas y en la mayoría de los casos, tiene a Montevideo como punto central. Con esa realidad sobre la mesa, y ante una oferta turística amplia y diversa que hasta ahora aparecía dispersa, la organización lanzó “48 horas Montevideo”, un nuevo producto turístico en formato cápsula que ofrece paquetes cerrados con precio fijo, listos para reservar, y que integran la oferta de los 95 socios de la ATM en una sola experiencia.

Cada cápsula incluye alojamiento, entre uno y dos tours culturales, experiencias gastronómicas, una experiencia nocturna curada y traslados clave, y se ofrecen en tres niveles de precio: Base, Plus y Premium , para adaptarse a distintos presupuestos.

“Lo que se busca es generar propuestas empaquetadas para que las agencias de viaje puedan promocionar dichos productos de una forma ordenada, y profesional , que esté respaldada por operadores registrados y que le de al destino esa vidriera”, dijo a Café y Negocios Gustavo Pascuali, secretario general de la ATM.

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Siete cápsulas temáticas para siete perfiles de viajero

El programa se estructura en cápsulas temáticas, cada una diseñada para un perfil de viajero diferente. Cuatro están disponibles de forma permanente, dos se activan por temporada y una funciona como alianza estratégica.

Se trata de Vino & Ciudad, que incluye bodegas montevideanas, maridajes, cata privada, city tour y cierre con show de tango; Afro & Rambla, una propuesta que mezcla candombe, una visita al Museo del Carnaval, e-bikes por la rambla, mercado y noche identitaria y Museos & Sabores, que cuenta con un circuito de museos curado, gastronomía local, y visitas por el Palacio Taranco y el Teatro Solís.

También está la propuesta Diversidad & Noche, que mezcla barrios, rambla en bici, gastronomía potente y nocturna de autor; Naturaleza & Humedales, que incluye parques, humedales y senderos a minutos de la ciudad y Fútbol & Tradición, con un recorrido por el Estadio Centenario, museos de Peñarol y Nacional, parrilla y noche, estos últimos dos estacionales.

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Por último, el que funciona como alianza estratégica es Los Caminos de Montevideo, una propuesta de rutas autoguiadas por la ciudad: historia, arte, naturaleza, arquitectura, cafés y barrios.

Según detalló el secretario, en una primera etapa la propuesta está enfocada en captar viajeros provenientes de Buenos Aires, el litoral argentino y el interior de Uruguay. En una segunda oleada incorporará el sur de Brasil y campañas temáticas por segmento.

A nivel interno, la iniciativa buscará apalancarse en una campaña impulsada por la División Turismo de la Intendencia de Montevideo, orientada a incentivar a personas del interior del país que llegan a la capital por motivos puntuales extiendan su estadía y sumen actividades turísticas. A nivel internacional, contará con el apoyo en la difusión por parte del Ministerio de Turismo.

20241005 Circuito de enoturismo en el marco del Día del Patrimonio Visita de la intendencia a bodegas por el Día del Patrimonio 2024 Foto: Intendencia de Montevideo

Cómo reservar y cuáles son los precios

Los distintos paquetes se pueden reservar a través de tres canales digitales, en la web del producto 48hmvd.com, en la plataforma de marketplace montevideopass.uy y en el instagram @48hmvd. El viajero elige su cápsula, selecciona el nivel (Base, Plus o Premium) y reserva. A partir de ahí, recibe un voucher digital con todo el itinerario, confirmación por WhatsApp y un contacto único para cualquier consulta durante las 48 horas.

Además, próximamente la oferta digital de 48 horas Montevideo se complementará con presencia física en Vitrina ATM, un local cedido en comodato por la Intendencia de Montevideo ubicado en la calle Pérez Castellanos, frente al Mercado del

Puerto. Este espacio funcionará como punto de información y comercialización, donde el turista puede informarse, reservar y comprar servicios y paquetes directamente.

Los precios de las cápsulas varían según el tipo de experiencia y el enfoque que cada turista quiera darle a su estancia en la capital. Desde la organización señalaron que se trabaja con tarifas “competitivas” para atraer al público objetivo y facilitar el acceso a propuestas de corta duración.

Actualmente, detalló Pascuali, las opciones disponibles van desde experiencias sin alojamiento -que incluyen actividades y transporte- por alrededor de US$ 60, hasta paquetes más completos que pueden alcanzar los US$ 200.

Además, indicaron que el proyecto continúa abierto a nuevas propuestas y formatos innovadores, por lo que esperan seguir incorporando experiencias y actores turísticos en los próximos meses.

La innovación a nivel de negocio

A nivel de negocio lo innovador de la propuesta es que el programa integra a 32 museos, 26 operadores de experiencias, 11 gastronómicos, 7 guías, 7 empresas de transporte, 4 bodegas, 4 hoteles y 4 agencias de viajes en un catálogo digital común. Cada cápsula funciona como un paquete donde cada eslabón de la cadena turística aporta su servicio y recibe su parte directa de los ingresos. El sistema de matchmaking desarrollado por la ATM cruza la oferta de cada socio con las cápsulas temáticas, definiendo proveedores.

Para el desarrollo de este proyecto la Asociación Turística de Montevideo (ATM) accedió a un fondo concursable de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) por $240.000, al que se sumó además una inversión realizada por los operadores privados.