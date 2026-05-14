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ANV abrió llamados para comprar viviendas e invertir en inmuebles en Montevideo y el interior: mirá requisitos y cuándo vencen los plazos

La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) ofrece casas reacondicionadas, terrenos, locales y garajes en varios departamentos

14 de mayo de 2026 8:19 hs
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La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) abrió dos llamados para la comercialización de viviendas, terrenos, garajes y locales comerciales en Montevideo y distintos departamentos del interior del país país.

Las convocatorias están dirigidas tanto a familias interesadas en acceder a una vivienda como a inversores que busquen adquirir inmuebles. Los plazos para participar vencerán el 22 y el 25 de mayo.

Llamado para compra de viviendas

Uno de los llamados corresponde a la venta de 30 viviendas reacondicionadas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios ubicadas en los departamentos de Canelones, Cerro Largo, Colonia, Florida, Montevideo, Paysandú, Rocha, Salto y Treinta y Tres.

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La convocatoria está abierta a personas mayores de edad, sin importar su estado civil o si tienen menores a cargo.

Las inscripciones podrán realizarse hasta el 22 de mayo en las oficinas de la ANV. En Montevideo, el trámite requerirá agenda previa a través del 17217.

Entre los requisitos, los postulantes deberán ser ciudadanos o residentes legales, tener más de 18 años y no superar los 80 años al finalizar el crédito. Además, tendrán que acreditar al menos un año de antigüedad laboral y no estar calificados en categoría 5 en la Central de Riesgos del Banco Central.

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El ingreso máximo permitido será de 80 unidades reajustables (UR), equivalentes a unos $153.388 mensuales.

La ANV financiará hasta el 95% del valor del inmueble, con plazos de hasta 25 años y una tasa anual del 4,5%. Los compradores deberán aportar una entrega mínima del 5%.

Una vez cerradas las inscripciones, se realizará un sorteo público en la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas para definir el orden de elección de las viviendas.

Convocatoria para inversores

El segundo llamado está orientado a inversores interesados en adquirir terrenos, locales comerciales, viviendas para reacondicionar y garajes.

En esta etapa se ofrecen cuatro terrenos, dos locales comerciales, dos viviendas para reacondicionar y un garaje ubicados en Colonia, Florida, Lavalleja, Montevideo, Rocha, Salto y Tacuarembó.

Los precios van desde US$ 3.000 por un garaje en Rocha hasta US$ 187.000 por un terreno en Juan Lacaze.

Los interesados tendrán plazo hasta el 25 de mayo para presentar ofertas en sobre cerrado en cualquier dependencia de la ANV.

Cada persona podrá realizar hasta dos ofertas, siempre en sobres separados y para inmuebles diferentes.

La apertura de sobres se realizará el 26 de mayo y la adjudicación será para las mejores propuestas económicas.

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