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"Se ofendía y fingía ser homosexual": el relato de una adolescente acosada por el hombre buscado en el Prado

La joven contó que el hombre de unos 50 años investigado por varias denuncias de abuso sexual contra menores en Montevideo le "tiró muchos chamuyos" y le preguntó si era virgen

14 de mayo de 2026 8:30 hs
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Según contó la joven en diálogo con Subrayado (Canal 10), el episodio ocurrió el domingo 5 de abril sobre el mediodía, cuando regresaba de una feria junto a varios amigos. Luego de bajar de un ómnibus, continuó caminando sola por una zona cercana al arroyo Miguelete y fue abordada por el hombre, que le preguntó cómo llegar al Cerro.

La adolescente explicó que le indicó qué dirección debía tomar y qué líneas de transporte podía utilizar, pero el individuo continuó caminando junto a ella y le comentó que quería recorrer el Prado.

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Durante el trayecto, comenzó a halagarla y le habló sobre la posibilidad de trabajar como modelo.

Me tiró muchos chamuyos diciéndome ‘qué linda’”, relató la joven. Según contó, el hombre le prometió dinero, ropa, maquillaje y viajes para convencerla.

“Yo le dije que gracias, pero el señor seguía y seguía, hasta la esquina de Agraciada y Salvo. Yo le digo ‘tengo que entrar al súper’, porque no quería seguir hablando con ese sujeto”, agregó.

“¿Sos virgen?”

La adolescente también aseguró que durante la conversación el hombre comenzó a realizarle preguntas de carácter sexual.

“Claramente le había dicho que tenía mechas hechas y ahí fue cuando me preguntó: ‘¿Sos virgen?’”, relató.

“‘Te estás desviando de tema’, le dije y me empezó a bardear”, agregó.

Según explicó, el hombre luego la acusó de “desubicada” y le dijo que era gay, por lo que “le ofendía” la actitud de la adolescente.

“El señor estaba en llamada con alguien, veía el celular a cada rato y fingía ser una persona homosexual”, sostuvo.

Finalmente, la joven contó que tuvo que ingresar a un kiosco para que el hombre dejara de seguirla.

Además, afirmó que no es la primera vez que esta persona actúa de esa manera y aseguró que una amiga suya atravesó una situación similar en el barrio Cerro.

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