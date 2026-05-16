Ranking 2025: qué país de Sudamérica hizo el mayor gasto militar y la sorpresa de Uruguay

El gasto militar volvió a crecer en Sudamérica durante 2025, en línea con la tendencia global impulsada por conflictos internacionales, tensiones geopolíticas y programas de modernización de las fuerzas armadas. Según el último informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) , la región registró un incremento del 3,4% respecto a 2024.

Dentro del ranking sudamericano, Brasil se consolidó nuevamente como el país con mayor inversión en defensa. El gigante sudamericano destinó cerca de 23.900 millones de dólares, una cifra que representó un aumento interanual del 13%.

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El informe de SIPRI ubicó a Brasil como la principal potencia militar de Sudamérica en términos presupuestarios. La inversión superó ampliamente a la del resto de los países de la región y responde, entre otros factores, a programas de reequipamiento, desarrollo industrial de defensa y modernización tecnológica de sus fuerzas armadas. Detrás aparecieron Colombia y Chile entre otras naciones con mayores desembolsos.

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A nivel global, el gasto militar mundial alcanzó los 2,887 billones de dólares en 2025, marcando el undécimo año consecutivo de crecimiento. Estados Unidos, China y Rusia concentraron más de la mitad de toda la inversión del planeta.

La sorpresa de Uruguay en el ranking regional

EJERCITO DE URUGUAY

Uruguay registró en 2025 uno de los mayores aumentos relativos del gasto militar en Sudamérica, según datos comparativos de la región. El país pasó de destinar 320,9 millones de dólares en 2020 a 577,2 millones en 2025, marcando un crecimiento cercano al 80% en cinco años.