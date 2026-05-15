Nueva alerta por un medicamento que también se vende en Uruguay

Las autoridades sanitarias del Reino Unido emitieron una advertencia de carácter “urgente” sobre algunos lotes de un medicamento utilizado para tratar la diarrea , luego de identificar errores en la información incluida en los empaques.

El aviso, emitido por la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) , involucra comprimidos orodispersables de clorhidrato de loperamida de 2 mg, comercializados generalmente bajo el nombre genérico de loperamida o Imodium , fármacos disponibles también en Uruguay .

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Si bien no se instó a suspender su consumo ni a devolver los productos, la notificación emitida por el organismo regulador británico advirtió a los pacientes sobre instrucciones incorrectas respecto de cómo administrar la dosis, además de la omisión de un efecto secundario poco frecuente.

¿Qué dice la alerta emitida por la MHRA sobre el Imodium?

Según explicó la MHRA, la notificación oficial emitida el 11 de mayo correspondía a los lotes del medicamento identificados con los números 25882X3 y 25882X2, con fecha de vencimiento el 30 de noviembre de 2029.

Los productos involucrados se presentan en envases de seis y doce comprimidos orodispersables, es decir, tabletas diseñadas para disolverse sobre la lengua sin necesidad de agua.

image ¿Qué dice la alerta emitida por la MHRA sobre el Imodium?

Sin embargo, el folleto incluido dentro de las cajas indicaba erróneamente que las pastillas debían tragarse enteras con agua, una instrucción que contradice el uso correcto de este tipo de formulación.

De acuerdo con el comunicado oficial del Gobierno británico y de Community Pharmacy England, replicado por The Sun, la indicación correcta es: “Coloque el comprimido sobre la lengua y deje que se disuelva en la boca. No necesita agua para tragarlo. No mastique el comprimido”.

¿Qué se sabe del efecto secundario del Imodium?

Uno de los puntos que más llamó la atención de las autoridades sanitarias fue la ausencia de un efecto secundario raro asociado a esta formulación.

Según informó Milpharm Limited, el prospecto también omitía advertir sobre una posible “sensación de ardor u hormigueo en la lengua”, una reacción considerada poco frecuente, aunque reconocida.

image Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA)

Pese al error detectado, la MHRA aclaró que los pacientes no necesitan devolver los fármacos afectados. “El prospecto incluido en el envase puede indicar erróneamente que debe tragarse el comprimido entero con agua; siga las instrucciones de la caja y las recomendaciones de este aviso”, concluyó la notificación oficial.