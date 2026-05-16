El debate que atraviesa al club del BPS por una niña trans de seis años: "Los vestuarios están hechos por sexo, no por género"

Una niña trans de seis años , una madre que buscó preservar la identidad de su hija y un club deportivo enfrentado a una discusión para la que admite no estar preparado . El caso que involucra al club deportivo del Banco de Previsión Social (BPS) abrió un debate sobre identidad de género, reglamentos internos y uso de espacios comunes que hoy divide opiniones dentro de la propia institución .

La situación se hizo pública luego de que Fernanda Fossati denunciara a Montevideo Portal que el club le impidió ingresar junto a su hija al vestuario femenino infantil y que las autoridades le plantearon como alternativas utilizar el vestuario masculino o dejar de concurrir a actividades que implicaran usar cambiadores.

La niña había sido anotada recientemente para asistir a clases de natación. Su documentación ya había sido modificada al amparo de la Ley Integral para Personas Trans : tanto su partida de nacimiento como su cédula de identidad ahora reflejan su identidad femenina .

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Pero el conflicto apareció al momento de ingresar a los vestuarios. “Como mi hija tiene pene, me pareció que lo mejor era llevarla conmigo al vestuario femenino y cambiarla y bañarla, para preservar su identidad”, había explicado Fossati al consignado medio.

Ahora, el presidente del club, Marcelo Passadore, ofreció la versión institucional a El Observador y dejó en claro cuál es hoy la discusión interna. “Los vestuarios están hechos por sexo, no por género”, afirmó.

Qué dice la Ley Trans en Uruguay

El caso volvió a poner sobre la mesa el alcance de la Ley Integral para Personas Trans, aprobada en Uruguay en 2018 bajo la Ley N° 19.684, que reconoce el derecho a la identidad de género y habilita el cambio de nombre y sexo en los documentos oficiales de menores de edad.

La normativa establece distintos requisitos según la edad. En menores de 13 años —como ocurre en este caso— el trámite requiere la autorización de al menos uno de los representantes legales y la acreditación de que el niño o niña atraviesa un proceso acompañado por profesionales especializados.

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Para adolescentes de entre 13 y 18 años también se exige autorización familiar, aunque la ley prevé mecanismos judiciales cuando ese consentimiento no existe.

La familia de la niña ya había realizado el cambio registral, por lo que sus documentos personales reconocen legalmente a la menor como niña.

Sin embargo, el conflicto que se abrió en el club excede la documentación formal y se trasladó al uso concreto de espacios compartidos como los vestuarios.

“Un tema delicado”

Passadore aseguró que la situación fue discutida durante más de una hora por la comisión directiva y que todavía no existe una resolución definitiva. “Es un tema delicado”, resumió el dirigente.

Según explicó, el club fue diseñado décadas atrás bajo los criterios binarios existentes en esa época y no cuenta con espacios adaptados para identidades de género diversas. “El club no tiene capacidad locativa para gente con género distinto al sexo”, sostuvo, y recordó que el club "se hizo cuando no existía el concepto de género”.

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El presidente relató a El Observador que intentó explicarle a la familia que la institución también debía contemplar la mirada del resto de los socios. Cuando habló con la madre de la menor, le aseguró entender la situación y "hacer todo el esfuerzo para ponerse en su lugar”, sin embargo, aseguró que "si esta criatura va al vestuario femenino, las otras mujeres van a ver un varón. Hay socios que podrían sentirse incómodos también”.

El dirigente insistió en que “quieren resolverlo sin perjudicar a nadie” y en que el problema no pasa —según su visión— por discriminación, sino por la limitación edilicia del club. “Cuando se construyeron los vestuarios no existía el concepto de género, se hicieron por sexo: tenemos vestuarios para hombres y para mujeres”, ejemplificó.

“No es un tema de discriminar, tengo que ponerme en la situación de los otros cinco mil socios. Me están pidiendo autorizar que entre al vestuario femenino una persona de sexo masculino. Le pregunté a la madre si yo estaba planteando bien la situación y me dijo que sí”, agregó.

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“No voy a autorizar una excepción”

La discusión no quedó cerrada. La directiva volverá a reunirse el martes 19 y el martes 26 habiendo tenido tiempo para reflexionar sobre el tema.

Passadore aclaró que no tomará una decisión individual ni "apurada en un tema tan sensible” y que cualquier resolución deberá surgir de una votación colectiva de los 11 integrantes de la comisión.

“Evito autorizar excepciones, la excepción es un principio de la corrupción. Somos un club que busca normas para todos por igual”, señaló.

El presidente del club sostuvo, además, que en directiva se manifestó la preocupación por el precedente que podría generar una autorización especial. “Después que votemos, si aprobamos eso, abrimos una caja Pandora”, afirmó. "Muchas personas pueden pedir para ir a vestuarios de otros sexos. Queremos pensar bien lo que vamos a resolver porque después queda como precedente”, advirtió el mandatario.

El club, las reformas y la discusión de fondo

Durante la entrevista, Passadore también intentó contextualizar el momento que atraviesa la institución. Aclaró que el club no pertenece al BPS sino que funciona como una asociación civil independiente creada originalmente por funcionarios del organismo. “El club es una asociación civil”, explicó.

Además, sostuvo que la institución atraviesa una etapa de crecimiento económico y proyecta obras para ampliar instalaciones y captar más socios. “Somos el club con piscina más barato de Uruguay, aparte de tener abierto los siete días de la semana por lo menos 12 horas. Por tantos servicios y tan económicos en una muy buena ubicación, tenemos gran demanda de socios y lista de espera”, aseguró.

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Según contó, la directiva ya trabaja desde hace años en proyectos que contemplan nuevas dinámicas familiares, aunque reconoce que hoy no tienen infraestructura preparada para situaciones como la que atraviesa la niña trans.

“Tenemos contemplado a futuro” adaptar algunos espacios, indicó el presidente, quien adelantó que “si hacen obras nuevas, seguramente contemplen estas situaciones”.

"En los planos del permiso de construcción que estamos tramitando en la Intendencia de Montevideo desde el año pasado, para duplicar el área construida para el uso de los socios, hay dos nuevos vestuarios semi-personales para situaciones particulares, que contempla el caso planteado en esta denuncia", indicó el presidente.

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Mientras el club discute puertas adentro cómo resolver el caso, la situación volvió a instalar una pregunta más amplia: el choque entre identidad, reglamentos y cómo adaptar infraestructuras pensadas décadas atrás frente a nuevas discusiones sobre identidad y derechos.