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BPS: la herramienta para que beneficiarios puedan consultar si tienen algo para cobrar en mayo de 2026

El Banco de Previsión Social permite consultar por internet jubilaciones, asignaciones familiares y subsidios; también se pueden verificar fechas y lugares de cobro

12 de mayo de 2026 10:56 hs
BPS

El Banco de Previsión Social (BPS) tiene disponible una herramienta online para que los beneficiarios puedan consultar si tienen pagos pendientes, así como las fechas y lugares de cobro de distintas prestaciones durante mayo de 2026. El servicio permite acceder a información sobre jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y subsidios.

“Consulte por cédula de identidad, fecha y lugar de cobro de su prestación. Para tener acceso al detalle de sus recibos, debe registrarse previamente y obtener su Usuario Personal BPS”, indica el organismo en su sitio web.

La consulta puede realizarse a través de este enlace oficial del BPS, ingresando con la cédula de identidad o mediante el Usuario Personal BPS para acceder a información más detallada.

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En el caso de jubilaciones, pensiones a la vejez y otras prestaciones para pasivos en Montevideo, los pagos en oficinas centrales se realizarán hasta el miércoles 20 de mayo, dependiendo del número de cédula del beneficiario.

También están disponibles los calendarios de cobro de asignaciones familiares correspondientes a abril —que se pagan en mayo— y de subsidios otorgados por el organismo.

Qué documentos se necesitan para cobrar

Para cobrar las prestaciones, los titulares deberán presentar la cédula de identidad vigente.

En caso de que el trámite sea realizado por apoderados, tutores o curadores, será necesario presentar además el último recibo o una fotocopia de la cédula de identidad del titular.

Los pagos pueden realizarse en oficinas del BPS, locales de Abitab, RedPagos y ANDA, así como a través de bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico.

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