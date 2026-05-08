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BPS prepara proyecto para regularizar deudas previsionales: en qué consiste y quiénes pueden acceder

“Las leyes de refinanciación de adeudos siempre son mejores condiciones para pagar, pero no quitas, ni amnistías", explicó la presidenta de BPS

8 de mayo de 2026 10:18 hs
BPS

El Banco de Previsión Social (BPS) tiene pronto un proyecto de ley para regularizar deudas previsionales, una iniciativa que buscará mejorar las condiciones de financiación para empresas y personas con adeudos ante el organismo.

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, explicó en 8AM (Canal 4) que la propuesta no incluirá “quitas, ni amnistías”, aunque sí prevé “tasas de financiación bastante competitivas” y la eliminación de cuotas mínimas para determinados casos.

Las leyes de refinanciación de adeudos siempre son mejores condiciones para pagar, pero no quitas, ni amnistías, porque hay aportes de las personas atrás”, sostuvo Pardo.

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El proyecto está siendo trabajado en conjunto entre el BPS, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Presidencia de la República.

El foco estará en pequeñas y medianas empresas

Pardo indicó que actualmente el BPS tiene “unas 340.000 empresas, de las cuales el 93% paga en regla”. Según detalló, existen “unas 37.000” empresas con deuda, aunque solo “4.700 están activas hoy”.

Esta ley va a tener un énfasis importante en mejorar las condiciones de financiación de las deudas para las pequeñas y medianas empresas”, afirmó la presidenta del organismo.

Además, explicó que la iniciativa apunta a que ese tipo de empresas “no tengan mínimo en las cuotas”, además de acceder a tasas de financiación más convenientes.

Obviamente, cualquier persona que tenga una deuda la va a poder financiar, pero el foco va a estar en estas empresas”, concluyó.

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