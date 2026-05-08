BPS prepara proyecto para regularizar deudas previsionales: en qué consiste y quiénes pueden acceder

El Banco de Previsión Social ( BPS ) tiene pronto un proyecto de ley para regularizar deudas previsionales , una iniciativa que buscará mejorar las condiciones de financiación para empresas y personas con adeudos ante el organismo.

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La presidenta del BPS, Jimena Pardo, explicó en 8AM (Canal 4) que la propuesta no incluirá “ quitas, ni amnistías ”, aunque sí prevé “ tasas de financiación bastante competitivas ” y la eliminación de cuotas mínimas para determinados casos.

“ Las leyes de refinanciación de adeudos siempre son mejores condiciones para pagar, pero no quitas, ni amnistías, porque hay aportes de las personas atrás ”, sostuvo Pardo.

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El proyecto está siendo trabajado en conjunto entre el BPS, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Presidencia de la República.

El foco estará en pequeñas y medianas empresas

Pardo indicó que actualmente el BPS tiene “unas 340.000 empresas, de las cuales el 93% paga en regla”. Según detalló, existen “unas 37.000” empresas con deuda, aunque solo “4.700 están activas hoy”.

“Esta ley va a tener un énfasis importante en mejorar las condiciones de financiación de las deudas para las pequeñas y medianas empresas”, afirmó la presidenta del organismo.

Además, explicó que la iniciativa apunta a que ese tipo de empresas “no tengan mínimo en las cuotas”, además de acceder a tasas de financiación más convenientes.

“Obviamente, cualquier persona que tenga una deuda la va a poder financiar, pero el foco va a estar en estas empresas”, concluyó.