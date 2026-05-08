Escándalo en Inglaterra: el Bournemouth aparta a Alex Jiménez por supuestos chats con una chica de 15 años

Se desató un escándalo en Inglaterra con el defensor español Alex Jiménez, que fue apartado del primer equipo del Bournemouth luego de que saliera a la luz en redes sociales unos supuestos chats de él con una chica de 15 años .

La polémica llevó a que el club emitiera un comunicado donde comunicó que Jiménez fue separado del plantel para el próximo partido de la Premier League.

"El Bournemouth es consciente de las publicaciones que circulan en las redes sociales sobre el lateral derecho Álex Jiménez. El club es consciente de la gravedad del asunto y actualmente se está investigando. En consecuencia, Álex no formará parte de la convocatoria para el partido de la Premier League de mañana contra el Fulham , y el club no hará más declaraciones por el momento", detalló el club de manera oficial.

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Hace unos días, comenzaron a circular por redes sociales una serie de supuestos mensajes entre el futbolista cedido por el Milan de Italia y una niña de 15 años.

En ellos, se ve cómo el jugador y la menor conversan, poniendo sobre la mesa la posibilidad de verse, momento en el que ella le indica cuál es su edad.

En las capturas que circulan por redes sociales se aprecian mensajes como "me gustan las chicas más pequeñas" o "nunca he estado con una chica de 15 años" por parte del futbolista, por lo que ante esta situación y en base a la investigación que se le abrió al Jiménez, el Bournemouth decidió apartarlo del próximo partido ante el Fulham por Premier League.

Chats Jiménez Los chats del futbolista del Bournemouth de Inglaterra, Jiménez, con la menor