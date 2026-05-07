Real Madrid abrirá expedientes contra Federico Valverde y Tchouameni tras su pelea: los jugadores afrontan sanciones disciplinarias internas

Real Madrid abrirá sendos expedientes disciplinarios al uruguayo Federico Valverde y al francés Aurélien Tchouameni tras el nuevo incidente protagonizado por ambos jugadores en el vestuario este jueves y que acabó con el primero en un hospital.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Estos expedientes, previa instrucción informativa, desembocarán en sanciones económicas y/o disciplinarias, según pudo saber EFE en fuentes del club.

Luego, en un breve comunicado oficial, el club blanco señaló que “tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo” ha decidido iniciar “sendos expedientes disciplinarios” a ambos jugadores.

"El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes", añadió.

Las últimas repercusiones de la pelea entre Federico Valverde y Tchouaméni: Real Madrid evalúa apartarlos del clásico ante el Barcelona

Una nueva pelea entre Federico Valverde y Tchouaméni en la práctica del Real Madrid terminó con el uruguayo en el hospital, informan desde España

20250819 real madrid osasuna federico valverde tchouameni Foto: AFP

A Fede Valverde se le aplicaron varios puntos de sutura tras caerse y golpearse con la mesa central del vestuario como consecuencia de un zarandeo previo.

El uruguayo resbaló y se dio un golpe.

Valverde quedó “conmocionado” y los médicos del club le trasladaron a un hospital en el barrio de Valdebebas. De allí, el uruguayo se trasladó a su casa.

El internacional celeste fue acompañado por el entrenador Álvaro Arbeloa hasta el centro hospitalario, situado en las cercanías de las instalaciones del club en Valdebebas, y necesitó puntos de sutura para contener una herida sangrante en el rostro, según las mismas fuentes.

Los dos futbolistas ya habían protagonizado un incidente acalorado el miércoles en el entrenamiento, llegando a encararse sin llegar a agredirse, pero la tensión se trasladó a este jueves, donde estalló después del entrenamiento.

Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde (R) is challenged by Bayern Munich's French midfielder #17 Michael Olise during the UEFA Champions League quarter final first leg football match between Real Madrid CF and FC Bayern Munich at Santia Federico Valverde de Real Madrid ante Michael Olise de Bayern Múnich por la Champions League FOTO: AFP

Según el diario deportivo Marca, que desveló lo ocurrido, la brecha de Valverde fue resultado del incidente, pero se dio "de manera involuntaria" y "no propiciada por un golpe de Tchouameni" de manera directa.

Ni el Real Madrid ni los agentes de los jugadores quisieron comentar lo ocurrido ante el requerimiento de AFP.

El relato de la jornada en la prensa española apunta a que Valverde se negó a estrechar la mano a Tchouameni antes del entrenamiento, después de lo ocurrido el miércoles, y durante la sesión hubo entradas violentas.

Esta pelea llega en un momento difícil para el Real Madrid, que está a punto de consumar una segunda temporada seguida sin títulos importantes.

Eliminado de la Copa del Rey por el Albacete (2ª división) y de la Liga de Campeones europea por el Bayern Munich en cuartos de final, a Real Madrid solo le quedan unas mínimas opciones de ganar la Liga española.

Allí el Real Madrid es segundo pero a 11 puntos del líder Barcelona, cuando quedan apenas cuatro fechas para el término del campeonato.

Barça puede conquistar matemáticamente el título español si puntúa el domingo en el Clásico ante el Real Madrid en el Camp Nou.

EFE y AFP