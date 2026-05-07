Real Madrid emitió un parte médico por el estado de salud de Federico Valverde: traumatismo, reposo y se pierde el clásico del domingo ante Barcelona

Real Madrid emitió este jueves un parte médico sobre el estado de salud de su capitán, el uruguayo Federico Valverde , quien sufrió un altercado con su compañero de equipo, el volante francés Aurélien Tchouaméni.

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Los problemas entre ambos jugadores empezaron el miércoles con una dura discusión en el entrenamiento , y luego en zona de vestuarios, donde casi se fueron a las manos .

El enfrentamiento siguió en la práctica de este jueves donde Valverde se negó a saludar al francés cuando hoy se volvieron a ver las caras en el campo de entrenamiento de Valdevebas.

Posteriormente, ambos jugadores se encararon en zona de vestuarios y llegaron a las manos.

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Mientras intentaban separarlos, Valverde intentó zafar, se resbaló y cayó contra una mesa ubicada en el centro del vestuario.

El golpe le provocó una conmoción que obligó a su traslado a un hospital.

Real Madrid le abrirá un expediente disciplinario a ambos jugadores y luego de la investigación interna, aplicará sanciones económicas o disciplinarias.

Tras el episodio, ventilado por la prensa, Real Madrid se vio obligado a dar un parte médico.

En el mismo informó: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico. Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico".

Por esta razón el volante y polifuncional capitán del Madrid se perderá nada menos que el clásico de este domingo contra Barcelona.

Merengues y culés jugarán en el Nou Camp desde la hora 16.00 del domingo por la fecha 35 de LaLiga de España. Si Barcelona empata o gana, se proclamará campeón y dará la vuelta olímpica ante su más acérrimo rival.