Real Madrid emitió un parte médico por el estado de salud de Federico Valverde: traumatismo, reposo y se pierde el clásico del domingo ante Barcelona

Real Madrid emitió este jueves un parte médico sobre el estado de salud de su capitán, el uruguayo Federico Valverde, quien sufrió un altercado con su compañero de equipo, el volante francés Aurélien Tchouaméni.
Los problemas entre ambos jugadores empezaron el miércoles con una dura discusión en el entrenamiento, y luego en zona de vestuarios, donde casi se fueron a las manos.
El enfrentamiento siguió en la práctica de este jueves donde Valverde se negó a saludar al francés cuando hoy se volvieron a ver las caras en el campo de entrenamiento de Valdevebas.
Posteriormente, ambos jugadores se encararon en zona de vestuarios y llegaron a las manos.
Mientras intentaban separarlos, Valverde intentó zafar, se resbaló y cayó contra una mesa ubicada en el centro del vestuario.
El golpe le provocó una conmoción que obligó a su traslado a un hospital.
Real Madrid le abrirá un expediente disciplinario a ambos jugadores y luego de la investigación interna, aplicará sanciones económicas o disciplinarias.
Tras el episodio, ventilado por la prensa, Real Madrid se vio obligado a dar un parte médico.
En el mismo informó: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico. Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico".
Por esta razón el volante y polifuncional capitán del Madrid se perderá nada menos que el clásico de este domingo contra Barcelona.
Merengues y culés jugarán en el Nou Camp desde la hora 16.00 del domingo por la fecha 35 de LaLiga de España. Si Barcelona empata o gana, se proclamará campeón y dará la vuelta olímpica ante su más acérrimo rival.