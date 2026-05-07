Antel confirmó ataque a plataforma de identidad digital y presentó denuncia en Fiscalía

Antel confirmó que TuID, plataforma de identidad digital que permite a ciudadanos uruguayos a identificarse para realizar trámites, sufrió una vulnerabilidad informática en marzo que derivó en una filtración de información divulgada este jueves por el grupo LaPampaLeaks.

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El ataque ya fue subsanado, dijieron fuentes de Antel a El Observador, quienes indicaron que el incidente no afectó información crítica como las credenciales de acceso —usuarios y contraseñas— de los ciudadanos.

La aclaración llegó después de que el actor LaPampaLeaks publicara este miércoles en un foro cibercriminal una muestra con datos personales de figuras políticas, funcionarios y periodistas, junto con la reivindicación del robo de 8 GB de archivos internos de la empresa estatal.

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Entre la información que aparece de los involucrados es nombre y apellidos, fecha de nacimiento, correo electrónico, cédula de identidad, número de teléfono, una fecha de actualización, que indica el último momento en que ese registro fue modificado o validado dentro del sistema.

Qué dice el posteo sobre la API y el contexto del caso

El atacante afirma haber tenido acceso durante meses a una API y a una clave privada que, según su versión, le habrían permitido no solo consultar datos de usuarios sino también modificar configuraciones de las cuentas.

El mensaje también detalla que los 8 GB de archivos internos incluirían propuestas, documentos legales, materiales sobre infraestructura tecnológica, documentación de backend y frontend, e información sobre portabilidad numérica.

PampaLeaks había publicado filtraciones sobre sistemas de organismos como la DNIC, Sucive, ANEP, UTU, Ceibal y Dinacia, incluyendo nombres, cédulas, direcciones, teléfonos, matrículas, historiales vinculados a vehículos y datos académicos.