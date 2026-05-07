Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
nubes
Viernes:
Mín  10°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / Nacional / TUID

Antel confirmó ataque a plataforma de identidad digital y presentó denuncia en Fiscalía

La empresa estatal aseguró que no se vieron afectados datos sensibles como usuarios y contraseñas

7 de mayo de 2026 17:44 hs
EG631ikWsAMI_Oi

Antel confirmó que TuID, plataforma de identidad digital que permite a ciudadanos uruguayos a identificarse para realizar trámites, sufrió una vulnerabilidad informática en marzo que derivó en una filtración de información divulgada este jueves por el grupo LaPampaLeaks.

El ataque ya fue subsanado, dijieron fuentes de Antel a El Observador, quienes indicaron que el incidente no afectó información crítica como las credenciales de acceso —usuarios y contraseñas— de los ciudadanos.

La aclaración llegó después de que el actor LaPampaLeaks publicara este miércoles en un foro cibercriminal una muestra con datos personales de figuras políticas, funcionarios y periodistas, junto con la reivindicación del robo de 8 GB de archivos internos de la empresa estatal.

Más noticias

Qué significa que Uruguay lance al cielo "globos meteorológicos"

De amenaza a adaptación: cómo conversa Uruguay sobre IA y empleo dentro de la región

Entre la información que aparece de los involucrados es nombre y apellidos, fecha de nacimiento, correo electrónico, cédula de identidad, número de teléfono, una fecha de actualización, que indica el último momento en que ese registro fue modificado o validado dentro del sistema.

Qué dice el posteo sobre la API y el contexto del caso

El atacante afirma haber tenido acceso durante meses a una API y a una clave privada que, según su versión, le habrían permitido no solo consultar datos de usuarios sino también modificar configuraciones de las cuentas.

El mensaje también detalla que los 8 GB de archivos internos incluirían propuestas, documentos legales, materiales sobre infraestructura tecnológica, documentación de backend y frontend, e información sobre portabilidad numérica.

PampaLeaks había publicado filtraciones sobre sistemas de organismos como la DNIC, Sucive, ANEP, UTU, Ceibal y Dinacia, incluyendo nombres, cédulas, direcciones, teléfonos, matrículas, historiales vinculados a vehículos y datos académicos.

Las más leídas

Dirigente del Partido Comunista visitó el portaaviones de Estados Unidos en la misma delegación que Orsi

"Sanción desproporcionada" y posible "exceso de poder": el argumento del MSP para rebajar la pena a anestesista sancionada por mala praxis

"Algo bien habré hecho": el conmovedor agradecimiento de Gonzalo Moratorio en la presentación de espectáculo en su beneficio

Brasil prohibió detergentes y productos de limpieza de una marca que también se vende en Uruguay

Temas

Antel

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos