Qué significa que Uruguay lance al cielo "globos meteorológicos"

En la última semana Uruguay fueron lanzados globos meteorológicos al cielo para alimentar con datos a un sistema de pronóstico climático que funciona con inteligencia artificial. Son 15 globos autónomos que despegan desde el Destacamento Militar La Calera, en Minas , entre el martes 5 y el martes 12 de mayo. La operación está a cargo de la empresa WindBorne Systems junto a Newlab y UTEC , en colaboración con la Fuerza Aérea Uruguaya .

WindBorne Systems es una startup de California —una empresa joven que desarrolla una tecnología nueva— especializada en dos cosas: globos meteorológicos que vuelan solos durante mucho tiempo, e inteligencia artificial para mejorar la precisión de los pronósticos del clima a escala global.

Lo que hacen los globos es simple de explicar: suben hasta la atmósfera superior y se quedan ahí durante períodos prolongados, midiendo temperatura, humedad y otros indicadores . Después, esos datos se procesan con modelos de aprendizaje profundo , que son programas de inteligencia artificial entrenados con enormes cantidades de información para detectar patrones que un humano no podría ver. El resultado es un pronóstico del clima más preciso y de mayor alcance que los actuales.

WindBorne lanza alrededor de 300 globos por mes en todo el mundo y ya logró mapear el hemisferio Norte. Ahora está expandiéndose al hemisferio Sur, y eligió a Uruguay como punto estratégico para instalar una base de operaciones regional en el Cono Sur . Las aplicaciones concretas están en agricultura, energía, logística y gestión de eventos climáticos extremos , como tormentas o sequías. La revista Times seleccionó a la empresa entre las mejores invenciones de 2025.

La actividad se enmarca en el HUB espacial de UTEC, una iniciativa que busca desarrollar capacidades en el área aeroespacial en Uruguay, integrando investigación, formación y vinculación con actores nacionales e internacionales. El objetivo de fondo es posicionar al país como un nodo regional para el desarrollo y prueba de tecnologías vinculadas al monitoreo de la Tierra, el uso de datos geoespaciales y la innovación en el sector espacial.

"El lanzamiento piloto de globos de datos atmosféricos junto a WindBorne representa una de las primeras acciones concretas del HUB espacial de UTEC, al permitir validar tecnologías en territorio nacional, generar conocimiento aplicado y fortalecer la cooperación internacional. Además, consolida a UTEC como socio académico capaz de facilitar este tipo de iniciativas, tanto en infraestructura como en gestión técnica e institucional", afirmó la investigadora de UTEC, Natalie Aubet.

Newlab, por su parte, es una plataforma global de innovación aplicada que conecta startups con empresas locales para resolver desafíos operativos reales. Hace una fase previa de investigación técnica para definir prioridades, y después selecciona startups y ejecuta pilotos. En este caso, encontró en UTEC un aliado estratégico para articular la llegada de la tecnología al país.

UTEC fue la pieza que hizo posible el piloto: aportó la infraestructura y el sitio de lanzamiento, gestionó los permisos ante DINACIA y la Fuerza Aérea, y proporcionó el marco institucional para encuadrar el proyecto como investigación académica. Eso facilitó la importación temporal del equipamiento y la obtención de las autorizaciones de vuelo.

"WindBorne es un ejemplo concreto de cómo una startup puede llegar al país y, en muy poco tiempo, pasar de una conversación inicial a operar en territorio con aliados locales estratégicos. Ese es el tipo de ecosistema que queremos seguir construyendo desde Newlab", opinó Guadalupe Moles, Program Manager de Newlab.

A cambio del piloto, UTEC accederá a datos meteorológicos de alta resolución obtenidos en la estratosfera inferior, una capa de la atmósfera ubicada por encima de donde vuelan los aviones comerciales. "Abre oportunidades en investigación aplicada, especialmente en áreas como cambio climático, energías renovables y gestión de riesgos", destacó Aubet. Esos datos podrán integrarse en líneas de trabajo vinculadas a geotecnologías y modelado ambiental, fortaleciendo tanto la investigación como la formación de estudiantes. La experiencia operativa del lanzamiento y la colaboración con empresas tecnológicas internacionales también permitirá a UTEC consolidar capacidades propias en el ámbito aeroespacial.