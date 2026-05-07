De amenaza a adaptación: cómo conversa Uruguay sobre IA y empleo dentro de la región

La conversación sobre inteligencia artificial y trabajo dejó atrás el debate binario entre destrucción y creación de empleos. Al menos en Latinoamérica.

Esto dice un análisis de MileniumGroup sobre 422.900 menciones en español que identificó un giro: el eje se desplazó hacia la reconversión profesional , aprender a usar IA estratégicamente ya no es opcional sino parte del nuevo estándar laboral, y Uruguay aparece dentro del grupo de países donde ese reordenamiento gana centralidad.

El estudio analizó conversaciones digitales en español sobre inteligencia artificial y trabajo en América Latina durante el período octubre de 2025 a marzo de 2026 . Las fuentes incluyeron X (Twitter), medios online, blogs, periódicos, Facebook, YouTube, Instagram, TV, radio, podcasts, foros, Reddit, revistas y otras fuentes digitales.

Un error de iPhone que le muestra a un uruguayo el poder de los agentes de IA en 2026

Del universo total de 422.900 menciones , MileniumGroup etiquetó 272.300 y las distribuyó en cuatro grandes ejes narrativos. IA como oportunidad o creadora de valor concentra el 41,2% de la conversación; IA como amenaza laboral , el 29,2%; reconversión y adaptación , el 20,8%; y futuro del trabajo , el 8,8%. La suma de la narrativa propositiva supera con amplitud al miedo al reemplazo.

“El debate sobre inteligencia artificial y empleo en América Latina ya no puede reducirse a si la tecnología va a destruir o crear puestos de trabajo. La pregunta más relevante es quién está preparado para adaptarse a la velocidad del cambio”, señaló Alberto Arébalos, CEO de MileniumGroup.

El ejecutivo agregó que “el miedo existe y es legítimo, pero el volumen de conversación muestra que la oportunidad y la adaptación están ganando centralidad”. Y completó: “La adaptación dejó de ser una ventaja competitiva y empieza a convertirse en una condición básica de empleabilidad. Aprender a usar IA ya no es visto como algo opcional, sino como parte del nuevo estándar laboral”.

El estudio identifica que la narrativa de amenaza se concentra en preocupaciones sobre automatización, pérdida de valor del trabajo humano, precarización laboral y posible reemplazo de profesiones creativas, técnicas y administrativas. Estos contenidos se amplifican con fuerza en redes sociales, sobre todo cuando se asocian a casos virales, figuras públicas o mensajes que plantean escenarios de reemplazo acelerado.

En paralelo, en más del 40% de la conversación etiquetada la IA aparece como herramienta para aumentar productividad, automatizar tareas repetitivas, generar ingresos, democratizar capacidades y acelerar procesos de aprendizaje.

La reconversión como eje crítico y Uruguay dentro del grupo enfocado en habilidades

Más de una de cada cinco menciones etiquetadas se vincula a habilidades, aprendizaje, capacitación, reskilling, upskilling y adaptación profesional. La conversación ya no se enfoca solo en “aprender IA” como conocimiento técnico, sino en saber utilizarla estratégicamente para mejorar productividad, generar valor, automatizar procesos o ampliar capacidades individuales.

El informe cruza estos hallazgos con estudios internacionales. El Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum proyecta hacia 2030 la creación de 170 millones de nuevos roles y el desplazamiento de 92 millones, con un saldo neto positivo de 78 millones de empleos. Un análisis del Banco Mundial y la OIT sobre América Latina y el Caribe estima que solo entre el 2% y el 5% de los empleos regionales están en riesgo de automatización completa, aunque una proporción mucho mayor verá transformadas sus tareas.

El estudio también muestra diferencias por país. Colombia, con más de 134 mil menciones, y México, con más de 113 mil, concentran el mayor volumen regional. En México el debate se vincula a educación, tecnología, formación y creadores digitales. En Colombia tiene mayor carga emocional y social. En Argentina se relaciona con crisis económica, reformas laborales y futuro del empleo.

En Chile, Perú y Uruguay, en cambio, el foco se orienta hacia habilidades, sectores productivos y adaptación profesional. La cobertura del estudio abarcó Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Para MileniumGroup, las diferencias muestran que la IA no tendrá un impacto uniforme en la región. Su efecto dependerá de factores como acceso a educación, conectividad, infraestructura digital, formalidad laboral y capacidad institucional para impulsar procesos de formación.

“La IA puede convertirse en un motor de desarrollo para América Latina, pero también puede amplificar desigualdades si la región no cierra brechas de acceso, formación y adaptación”, afirmó Yeniffer Bermudez, líder de investigación en Milenium. “La tecnología no define por sí sola el resultado. Lo define la capacidad de personas, empresas y gobiernos para anticipar el cambio”.

Lo que sí es claro es que el miedo al reemplazo sigue presente y genera alto impacto emocional, pero ya no explica por sí solo el debate. La narrativa más relevante se concentra en quién podrá incorporar herramientas de IA, desarrollar nuevas habilidades, rediseñar procesos y mantenerse competitivo en un mercado laboral que cambia aceleradamente.