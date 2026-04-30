Gemini agrega capacidad para generar archivos descargables como PDF, Word o Excel: ¿cómo afecta a Microsoft?

Google ha actualizado su asistente de inteligencia artificial (IA) Gemini para agregar la capacidad de generar archivos descargables, ya sean documentos PDF, Microsoft Word o Excel, así como documentos de Google Docs, Sheets o Slides.

Hasta ahora, para crear un archivo con la información o respuesta que ofrece el 'chatbot' en la aplicación o la versión web, los usuarios debían copiar, pegar y reformatear dicho contenido, en el documento en cuestión que quisiesen crear.

Sin embargo, el gigante tecnológico pretende mejorar esta experiencia facilitando obtener directamente un archivo descargable con la información deseada desde la aplicación de Gemini, es decir, que el asistente genere el archivo como respuesta.

Así lo ha detallado en un comunicado en su blog, donde ha explicado que, con una sola indicación, Gemini podrá crear archivos PDF, Microsoft Word y Excel, así como Google Docs, Sheets o Slides, entre otros. Incluyendo formatos compatibles como .csv, LaTeX, texto plano (TXT), formato de texto enriquecido (RTF) y Markdown (MD).

Esto permite pasar de una simple lluvia de ideas con el asistente a un archivo completo, "sin salir de la aplicación". Como ha ejemplificado Google, facilita acciones como exportar una propuesta de presupuesto a un archivo de Microsoft Excel (.xlsx) o unificar documentos de una colaboración extensa en un archivo PDF o Microsoft Word (.docx) de una sola página.

También permite utilizar imágenes de texto escrito a mano, por ejemplo notas o gráficos, y solicitar a Gemini que se base en dichas fotografías para generar un documento con la información que contienen, como un PDF. Tras ello, Gemini posibilitará descargar el archivo en el dispositivo o exportarlo a Google Drive.

Para utilizar esta nueva función, bastará con indicarle al 'chatbot' lo que se desea hacer, compartir la información necesaria y, finalmente, seleccionar la opción de 'exportar' para descargar el resultado en el formato deseado.

Con todo, Google ha anunciado que esta función para generar archivos descargables ya está disponible para todos los usuarios a nivel global en la aplicación de Gemini.

Un golpe a Microsoft

Para el analista Aakash Gupta, conocido en YouTube por sus lecturas de la industria de la inteligencia artificial, el anuncio de Google es bastante más que una mejora de producto. En un hilo publicado en X sostuvo que "Sundar atacó toda la tesis de precios de Copilot" y que "el mercado todavía no ajustó las cotizaciones". Como prueba, señaló los íconos elegidos por Google para ilustrar el comunicado: la W de Word, la X de Excel y un pie de página que aclara que esas marcas pertenecen a Microsoft.

"Google metió los íconos de los productos de su competidor adentro del lanzamiento de su propio producto", apuntó Gupta. La capacidad que se anuncia, agregó, coincide con esos íconos: pedirle algo a Gemini, descargar un .docx, un .xlsx, un .pptx o un .pdf, y no abrir Office en ningún momento del proceso.

La economía de Copilot, explicó, se apoya en un único supuesto: que la productividad con IA ocurre adentro de la aplicación de Office por la que el usuario ya paga, y que sumarle inteligencia artificial a esa aplicación vale US$ 30 por usuario al mes. Recordó que Microsoft reportó 15 millones de licencias pagas de Copilot en el segundo trimestre fiscal de 2026, un crecimiento de 160% interanual, y un ritmo anualizado de unos US$ 5.400 millones a precio de lista.

El argumento alcista para los inversores, detalló, es que la próxima década de crecimiento de Office llegue por la vía de venderle Copilot a la base de 450 millones de suscriptores pagos de M365, hoy con apenas 3,3% de penetración. Pero, advirtió, Gemini ya tiene 750 millones de usuarios activos mensuales en su versión gratuita, y desde ahora todos pueden generar los mismos archivos .docx, .xlsx y .pptx que Microsoft cobra US$ 360 por usuario al año. "La ventana de chat hace el trabajo, el archivo de Office es apenas la exportación", resumió.

La pregunta abierta, según el analista, es la de elasticidad de precios. Microsoft no puede llevar Copilot a US$ 0 porque canibalizaría la única línea de ingresos por IA que reportó hasta ahora, pero tampoco puede sostener los US$ 30 indefinidamente frente a un chatbot gratuito a escala Google que produce el mismo resultado. "El camino del medio es el descuento forzado", planteó, y propuso seguir de cerca el ingreso promedio por licencia de Copilot durante los próximos cuatro trimestres.

Su conclusión apunta directo al núcleo del negocio. "La barrera competitiva de Office solía ser la aplicación", escribió, y la verdadera incógnita ahora es "si esa barrera pasó a ser el formato del archivo". Para Gupta, el problema es claro: "los formatos de archivo no soportan márgenes de US$ 30 por usuario al mes".