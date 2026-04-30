Integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública renunciaron tras diferencias con ministra por baja de sanción a una médica

Varios integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública decidieron renunciar este miércoles por discrepancias con una resolución tomada por la ministra Cristina Lustemberg.

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Las salidas, informadas por FM Gente y confirmadas por El Observador, se producen en momentos en que el MSP está procesando cambios en su estructura interna tras las renuncias de Fernanda Nozar y Gilberto Ríos a la Dirección General de la Salud (Digesa) por diferencias de gestión.

Pese a la coincidencia temporal, según supo El Observador, los cambios en la Comisión Honoraria responden a un caso específico: la decisión de Lustemberg de bajar el tiempo de sanción de una médica.