Integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública renunciaron tras diferencias con ministra por baja de sanción a una médica

Varios integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública decidieron renunciar este miércoles por discrepancias con una resolución tomada por la ministra Cristina Lustemberg.
Las salidas, informadas por FM Gente y confirmadas por El Observador, se producen en momentos en que el MSP está procesando cambios en su estructura interna tras las renuncias de Fernanda Nozar y Gilberto Ríos a la Dirección General de la Salud (Digesa) por diferencias de gestión.
Pese a la coincidencia temporal, según supo El Observador, los cambios en la Comisión Honoraria responden a un caso específico: la decisión de Lustemberg de bajar el tiempo de sanción de una médica.
La Comisión Honoraria había sugerido un plazo mayor, algo que fue de recibo por las anteriores autoridades de Salud Pública. Sin embargo, tras asumir en el cargo, Lustemberg modificó a la baja esa cantidad.