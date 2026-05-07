Dirigente del Partido Comunista visitó el portaaviones de Estados Unidos en la misma delegación que Orsi

Diego Núñez , prosecretario de la Intendencia de Canelones y dirigente del Partido Comunista en ese departamento, fue uno de los integrantes de la delegación uruguaya encabezada por el presidente Yamandú Orsi que el sábado pasado visitó el portaaviones estadounidense USS Nimitz.

Núñez acudió a esa recorrida en representación de la comuna luego de que tanto el intendente Francisco Legnani como el secretario general Pedro Irigoin declinaran la invitación de la Embajada de Estados Unidos por razones de agenda.

Según reconstruyó El Observador a partir de fuentes políticas, el intendente encomendó al director de la Unidad de Relaciones Internacionales de la intendencia, Mauricio Rompani, que contactara a los prosecretarios de la comuna para ver si ellos tenían disponibilidad para asistir al portaaviones en representación del gobierno departamental.

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La otra prosecretaria de la comuna, Sandra Saffores, también declinó la oferta dado que ese mismo día estaba prevista su presencia en el acto aniversario de Tala.

Fue así que Núñez confirmó asistencia en representación de la intendencia. El Observador intentó recabar su visión sobre la visita, pero el jerarca no contestó los numerosos llamados y mensajes a lo largo de la jornada de este miércoles.

PCU Canelones Diego Núñez presidió la Junta Departamental de Canelones entre 2023 y 2024, acompañado por dirigentes como Daniel Diverio y Ana Olivera 1001 Canelones

Por otro lado, importantes dirigentes del Partido Comunista en Canelones expresaron su sorpresa al ser consultados sobre la presencia de Núñez en el portaaviones, alegando que no estaban enterados y que la noticia se tomaría como un "grave error político" en caso de confirmarse.

Núñez es el delegado de la 1001 en la Mesa Política del Frente Amplio en Canelones y entre 2023 y 2024 presidió la Junta Departamental como edil de ese sector.

La colectividad conducida por el senador Óscar Andrade fue la principal abanderada de las críticas a Orsi que surgieron en la interna del Frente Amplio. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, declaró al lunes siguiente en Desayunos Informales que él no hubiera aceptado la invitación si era presidente. Por su parte, Andrade dijo a Ciudad Viva de TV Ciudad que no compartía lo sucedido y que plantearía el tema en la reunión de bancada de ese lunes.

También el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala –quien a su vez integra el Comité Ejecutivo del Partido Comunista como secretario de Sindicales– calificó la visita del mandatario como un "acto penoso" y "contrario a los valores de Uruguay" en una entrevista con Informativo Sarandí.

Orsi defendió este miércoles su visita al portaaviones junto al embajador norteamericano Lou Rinaldi. "Soy presidente de Uruguay y no hago política exterior representando a una fuerza política", dijo en rueda de prensa a la salida de un homenaje a Zelmar Michelini en el Paraninfo de la Universidad de la República.