Óscar Andrade: exsindicalistas afirmaron que desviaron dinero para el Sunca y el PCU con el fin de "no devolver un mango"

Para el legislador los tres condenados por esta trama tuvieron como estrategia apuntar contra el Sunca, las cámaras y el Partido Comunista para "desviar" el foco de la investigación y lograr una condena "corta" a través de un proceso abreviado, cuando los denunciantes querían "seguir investigando". Así, según Andrade, también consiguieron "no devolver un mango".

El frenteamplista marcó que algunos de los implicados dijeron que tenían parte del dinero para devolver. Otros, en cambio, marcaron que no tienen ese dinero, algunos alegando que fue enviado al sindicato y al sector frenteamplista, y otros reconociendo que lo gastaron. "Es muy conveniente decir 'no tengo nada'. Están tan coordinados que los tres (condenados) vaciaron sus cuentas en el mismo día", agregó.

El frenteamplista afirmó que la investigación va a terminar "de la siguiente manera": "No se puede demostrar lo que no pasó, no hubo un peso partido por la mitad ni para el Sunca ni para el PCU. No hubo ninguna participación ni de las cámaras ni del sindicato en un fraude para agujerear un mecanismo que es nuestro orgullo".

Luego, marcó que "no hubo nunca desvíos en los fondos en décadas", pero sí hubo "una organización de delincuentes que se organizó para robar de manera descarada, y que una parte de los delincuentes reconoce que se la gastó".

Así fue el desvío de fondos en el Fosvoc, según Andrade

Andrade afirmó que los responsables del desvío de dinero tenían organizado "un esquema de financiamiento" encabezado por Bertolio, quien asumió en el directorio del Fosvoc en 2018 luego del fallecimiento de un integrante de esa mesa en 2017, del cual era suplente.

Según el senador, el desvío comenzó en 2023 con un "cambio" en las órdenes no reintegrables, para casos de gravedad, que antes eran entregadas "en materiales y a nombre del trabajador". Desde ese año las órdenes pasaron a ser a nombre de Bertolio y en plata, momento en el que para Andrade "nace todo el fraude" y "se violentan todos los controles de décadas del fondo".

Durante ese año Bertolio firmó, de acuerdo a Andrade, 42 órdenes que iban a su nombre, y todas "sin contraparte", "sin documentación, sin cédula, sin documentación de la enfermedad" en casos de este tipo.

A fines de 2023 el directorio del Fosvoc habilitó a Stella Rey, funcionaria administrativa, a acceder a las cuentas del fondo únicamente para pagar los sueldos, ya que había existido un atraso. Andrade marcó que "esta mujer entró en la red de corrupción" y en el 2024 "realizó 192 transferencias", que no pasaron por la directiva del organismo, a "amigos de la infancia" y conocidos de Bertolio. Estas personas luego entregaban parte del dinero a ambos implicados.

"Lo más inexplicable es el 2023 que es cuando faltó menos. 2024 son transferencias que no pasan ni por directiva ni por ningún lado. El error fue haber habilitado con una cosa que no se puede hacer, solo para el pago de salarios, pero el banco no sabe. Ese error se lo puede comer Gardel, no tenés manera de controlar eso hasta que llega la auditoría de fin de año", continuó Andrade.

Según el legislador, Fosvoc tardó en constatar la trama de Bertolio porque la auditoría del fondo de 2023 "se demoró porque quien era la encargada de prepararla estaba en el fraude", en referencia a Rey.

Una funcionaria encontró una de las partidas apócrifas, y tras su revisión el Sunca expulsó a Bertolio y abrió una investigación interna para constatar si existían más casos. Tras encontrar las más de 200 órdenes, se ordenó una auditoría interna que culminó con la denuncia a los sindicalistas implicados.

Para Andrade, que esta situación haya escapado a la directiva del Fosvoc se puede explicar porque "la pandemia" y "las confianzas" relajaron los controles.