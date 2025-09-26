El nuevo embajador de Estados Unidos llegó a Uruguay: quién es Lou Rinaldi, el "amigo personal" de Donald Trump

El embajador designado por Donald Trump para representar a Estados Unidos en Uruguay ya llegó al país, anunció la cuenta de la sede diplomática en sus redes sociales.

Se trata de Lou Rinaldi, nacido en Italia, pero que se crio en Uruguay. En la década de los 90 fundó una empresa familiar que presta servicios en el área de Nueva York, llamada Louis Rinaldi Inc .

Así lo destacó el certificado de designación elevado al Senado de Estados Unidos por el Departamento de Estado.

Rinald es amigo de Trump , con quien juega al golf desde 1993 , según contó el propio embajador en una entrevista con El Observador en 2019. Así fue presentado también por la embajada, que en setiembre compartió una foto de Rinaldi, a quien describió como el " amigo personal " de Trump.

El certificado de designación también destacaba a Rinaldi como una persona con "experiencia en construcción de carreteras, pavimentación y desarrollo de sitios municipales y comerciales", que se ha "forjado una reputación por ejecutar proyectos de infraestructura de alta calidad, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de las normativas estatales y locales".

Para el gobierno de Trump, Rinaldi era la persona idónea para representar a Estados Unidos en Uruguay debido a su "dedicación a su comunidad, su participación activa en su iglesia, su liderazgo en asuntos empresariales, su experiencia estudiando en Uruguay y sus excelentes habilidades multilingües (español e italiano)".

En Estados Unidos, Rinaldi y su esposa Lauretta residían en el condado de Westchester, en Nueva York, donde criaron a sus cuatro hijos.

El comunicado de la embajada difundido este viernes asegura que Rinaldi llegó al Aeropuerto Internacional de Carrasco en el mediodía de la jornada, desde Nueva York.

La nominación de este empresario había sido enviada en marzo de este año y se aprobó en el Senado en agosto.

Antes de llegar, Rinaldi había señalado que sus prioridades al frente de la sede diplomática estarán orientados en “fortalecer los lazos económicos entre nuestros países, mejorar la seguridad pública en el hemisferio y trabajar con Uruguay para apoyar la democracia, los derechos humanos y confrontar el autoritarismo en la región.”

Su rol quedará habilitado una vez que presente sus cartas credenciales al gobierno, algo que sucederá en los próximos días.