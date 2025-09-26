Turismo: desde octubre los extranjeros que se hospeden en Montevideo pagarán tasa de US$ 1 por noche

El miércoles 1° de octubre la Intendencia de Montevideo comenzará a aplicar la Tasa Turística que ha sido reformulada respecto a lo que estaba vigente de años anteriores .

Los extranjeros mayores de 11 años que lleguen a la capital y se hospeden en hoteles e inmuebles de uso turístico pagarán US$ 1 por noche, con un máximo de US$ 5 por cada persona por estadía.

La tasa se aplicará a alojamientos turísticos, con el objetivo de “financiar inversiones estratégicas que consoliden a Montevideo como destino turístico inteligente”, informó la intendencia en su página web.

Los establecimientos estarán obligados a incluir el cobro de la tasa en la factura que se emita al momento del pago del alojamiento, y será obligatorio para todos los prestadores de servicios turísticos registrados ante el Ministerio de Turismo.

Además, los operadores deberán presentar informes trimestrales a la Intendencia con datos detallados sobre la ocupación. La falta de cumplimiento implicará sanciones económicas de 50 Unidades Reajustables (UR).

La recaudación tiene por objetivo generar un Fondo de Sostenibilidad Turística destinado a financiar inversiones con fines turísticos, definidas en el Plan Estratégico para Montevideo y sus subsiguientes Planes Anuales de Acción. Del mismo modo, un 10% de esos ingresos se reservará para un fondo de contingencia, garantizando el apoyo al sector en momentos de emergencia, según la reglamentación.

Entre los beneficios asociados a esta medida, los turistas podrán acceder a boletos bonificados para el Bus Turístico de Montevideo y espectáculos culturales organizados por la Intendencia. Estos incentivos serán gestionados por la División Turismo de la comuna, responsable de la administración de los fondos recaudados, explica la Intendencia en su web.

“Vale la pena tener una lógica de que el propio sector esté contribuyendo a la mejora del servicio”, afirmó el intendente de Montevideo, Mario Bergara, el jueves durante el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

Esta tasa se aplicaba en la ciudad desde 2018 y ahora dejará de estar asociada a la categoría del hotel en el que se alojan los extranjeros. En hoteles de hasta tres estrellas era de US$ 0,5 por noche y en hoteles de 4 y 5 estrellas de US$ 1 noche. Asimismo se amplía su alcance para que incluya otros tipos de alojamientos, como los inmuebles que se alquilan a través de plataformas.