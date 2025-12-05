Punta Piedras, El Ensueño y Kiyú: tres destinos en tendencia para la temporada de verano en Uruguay

Si bien los últimos datos indican que para esta temporada de verano Piriápolis, Punta del Este, Barra del Chuy, Atlántida y Punta del Diablo son los cinco balnearios más demandados en Uruguay, hay algunas novedades en cuanto a nuevas tendencias y tres destinos emergentes empiezan a ganarse un lugar en las búsquedas , impulsados por sus paisajes agrestes, sus acantilados o sus alojamientos exclusivos .

Según un informe recientemente publicado por Mercado Libre en base al análisis de las más de 35.000 propiedades en alquiler temporal que tienen publicadas en su plataforma, Punta Piedras, en el departamento de Maldonado, es el destino que experimentó un mayor crecimiento para la temporada de verano con respecto al año pasado , con un crecimiento del 132% en búsquedas en relación a 2024.

Esta área de playa de características rocosas ubicada sobre la ruta 10 en el balneario El Chorro, se encuentra a medio camino entre La Barra y José Ignacio, y próxima a Manantiales y destaca por su exclusividad y sus propiedades ubicadas sobre la playa .

Según informó a Café y Negocios la dirección de Turismo de la Intendencia de Maldonado, el área cuenta con residencias de verano de alta gama en su mayoría, ubicadas en primera línea frente al mar, así como barrios privados y el club de Golf La Barra.

El destino -que tiene una fuerte demanda de público de alto poder adquisitivo, proveniente principalmente de Argentina, Brasil, Norteamérica y Europa- es utilizado como área de playa, pesca y deporte, destacándose el surf, en un lugar privilegiado frente al Oceáno Atlántico y cerca de las conocidas playas Montoya y Bikini.

Al mismo tiempo, se encuentra a solo dos kilómetros de la propuesta gastronómica, cultural y comercial de La Barra, y a poco más de 20 minutos de Punta del Este. Este pequeño barrio costero resulta así ideal para quienes buscan tranquilidad y retiro, con playas poco transitadas, pero sin perder la cercanía a servicios y opciones de entretenimiento.

Para una semana en la primera quincena de enero los precios para dos personas en esta zona parten desde los $30.000.

En segundo lugar, el informe menciona al El Ensueño, en Colonia, un balneario que experimentó un crecimiento de visitas del 96% en los últimos tres meses.

El destino está ubicado en las cercanías del más conocido balneario Santa Ana y se encuentra a 23 km de la Ciudad de Colonia del Sacramento.

Paisajísticamente el lugar se destaca por conjugar un paisaje costero, sobre el Río de la Plata, con bosques de eucaliptos y flora autóctona. Esto lo convierte en un destino ideal para actividades al aire libre y deportes acuáticos.

El presidente de la Asociación Turística de Colonia, Andrés Castellano, destacó en diálogo con Café y Negocios que las playas de la zona son muy tranquilas, sin oleaje y sin profundidad, ideales para disfrutar en familia, en un entorno dominado por la naturaleza.

“Es un lugar ideal para desconectarse y para realizar actividades al aire libre y en contacto con el río”, sostuvo, destacando el bosque que rodea el balneario.

La oferta de alojamiento, detalló, se compone principalmente de casas de alquiler turístico, varios complejos de cabañas completamente equipadas y algunas opciones de hotelería en el balneario vecino, Santa Ana.

Castellano subrayó además que se trata de un balneario económico, donde pueden encontrarse opciones que van desde 80 a 150 dólares por día para alojamientos para seis personas, con una relación precio-calidad “muy competitiva” frente a destinos similares.

Según constató Café y Negocios, los precios para una semana durante la primera quincena de enero para dos personas parten alrededor de los $10.000

Por último, otro destino que se posiciona entre las tendencias para el verano 2026 es Kiyú (San José), que aumentó sus búsquedas en un 36%.

Este balneario, a 70 km de Montevideo, es conocido por los acantilados que bordean sus playas. Estas formaciones geológicas de hasta 50 metros de altura fueron originadas por la erosión y ofrecen privilegiadas vistas panorámicas al Río de la Plata y al atardecer.

Kiyú es un lugar que tiene siete km de playa, sin mucha gente.

Además de sus playas, que atraen a un público familiar, otro de los atractivos del lugar son sus bosques, dunas, y zonas de monte y senderos. Con respecto a esto último destaca el Camino del Indio, una propuesta que permite conocer el patrimonio arqueológico de la zona, que estuvo habitada por sociedades prehispánicas.

Bibiana Berná, responsable del portal y redes Playa Kiyú -un sitio dedicado a potenciar la zona y visibilizar su oferta turística- explicó a Café y Negocios que el destino tiene un perfil marcado de turismo de fin de semana, incluso durante el verano. En la ocasión destacó como rasgo distintivo las barrancas del lugar, donde es frecuente hallar fósiles. La propuesta para visitantes incluye además pesca, deportes náuticos y vuelos en parapente, mientras que la oferta de alojamiento se concentra en apartamentos y casas, además de complejos que cuentan con piscina climatizada. Con un promedio de entre $ 2.000 y $ 4.000 por día, los precios para una casa para dos personas parten desde los $15.000 para una semana durante la primera quincena de enero.