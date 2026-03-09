Dólar
La continuidad de Jadson Viera, en análisis: la directiva de Nacional se reúne para definir si mantiene a su entrenador, que tiene el respaldo de Perchman

Algunos directivos son afines a terminar el ciclo del actual entrenador tricolor, otros pretenden darle la posibilidad de un partido más, ante Wanderers el viernes; el presidente Ricardo Vairo aún no se expidió

9 de marzo 2026 - 10:16hs
Jadson Viera en el partido ante Juventud de Las Piedras

Jadson Viera en el partido ante Juventud de Las Piedras

Foto: Gastón Britos/Focouy

Este lunes por la mañana se reunirá la directiva de Nacional, con la continuidad del entrenador Jadson Viera como uno de los puntos centrales, luego de la derrota de este domingo por 3-1 ante Juventud de Las Piedras.

La caída en el Parque Artigas ante un equipo de Juventud integrado por jugadores que habitualmente son suplentes, las dos derrotas clásicas ante Peñarol por la Supercopa Uruguaya y el Torneo Apertura, y el bajo rendimiento del equipo quitaron crédito a un entrenador que llegó a fines de 2025 para definir la Liga AUF Uruguaya, y ganarla.

El DT firmó un contrato de dos años y contó desde su llegada con la defensa del vicepresidente Flavio Perchman, el ideólogo de su contratación, que aseguró en una entrevista con Referí en diciembre de 2025 que iba a mantener al DT hasta el final de su contrato en diciembre de 2027. "No hay manera de que lo saque", enfatizó.

Según informaron distintos medios y pudo saber Referí, hay directivos afines a la salida de Viera, e incluso dentro del oficialismo hay visiones contrapuestas.

Jadson Viera 
EL ANÁLISIS

Es un descalabro defensivo, en 13 días se le desmanteló el equipo y no juega a nada: el sombrío panorama de Jadson Viera en Nacional

Festejo de Juventud
TORNEO APERTURA

Juventud 3-1 Nacional: el tricolor tuvo una tarde catastrófica y tras la caída clásica, perdió contra un equipo suplente de los pedrenses

Otros pretenden plantear la posibilidad de darle un partido más al DT, contra Wanderers el próximo viernes en el Gran Parque Central.

El entrenador cuenta con el respaldo del área deportiva, encabezada por Perchman, que durante la actual gestión de Nacional es la que ha definido la situación de los entrenadores.

En el Parque Artigas se vio a algunos directivos molestos con el rendimiento de Nacional. Uno de ellos fue Raúl Giuria, que en el entretiempo criticó duramente el primer tiempo tricolor.

Hasta el momento, Ricardo Vairo se mantuvo en silencio sobre la situación del entrenador, y su posición será clave para la definición de su futuro.

