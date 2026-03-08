El volante de Nacional Nicolás Lodeiro quedó afuera de la convocatoria realizada por el entrenador Jadson Viera y no forma parte del plantel tricolor que visita a Juventud en el Estadio Artigas de Las Piedras en partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura.
La extraña razón por la que Nicolás Lodeiro quedó afuera de la convocatoria en Nacional para el partido ante Juventud
Mirá por qué Nicolás Lodeiro quedó afuera de la convocatoria en Nacional ante Juventud y Jadson Viera tuvo que llamar de apuro a Exequiel Mereles