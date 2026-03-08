Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

La extraña razón por la que Nicolás Lodeiro quedó afuera de la convocatoria en Nacional para el partido ante Juventud

Mirá por qué Nicolás Lodeiro quedó afuera de la convocatoria en Nacional ante Juventud y Jadson Viera tuvo que llamar de apuro a Exequiel Mereles

8 de marzo 2026 - 16:39hs
Nicolás Lodeiro&nbsp;

Nicolás Lodeiro 

Foto: Foto Enzo Santos/Focouy

El volante de Nacional Nicolás Lodeiro quedó afuera de la convocatoria realizada por el entrenador Jadson Viera y no forma parte del plantel tricolor que visita a Juventud en el Estadio Artigas de Las Piedras en partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura.

Lodeiro, que fue una de las cartas de cambio de Viera el pasado domingo en el clásico que Nacional perdió contra Peñarol 1-0 en el Gran Parque Central, sufrió una picadura de insecto, según informó Sport 890.

La picadura le provocó una importante reacción alérgica y por esa razón necesitó de atención médica.

En su lugar, el entrenador Viera convocó de apuro a Exequiel Mereles para completar el banco de suplentes.

Alejo Cruz y Nicolás López 
TORNEO APERTURA

Juventud vs Nacional EN VIVO: el tricolor muestra enormes problemas y toma un nuevo gol contra los suplentes de los pedrenses, lo hizo Gonzalo Gómez

Barras de Nacional con Deportivo Independiente Medellín
NACIONAL

La barra de Independiente de Medellín le agradeció a la de Nacional por su "hospitalidad" en Montevideo

Temas:

Nicolás Lodeiro Nacional Juventud

Seguí leyendo

Las más leídas

Luis Angulo celebra su gol ante Danubio
EN VIVO

Peñarol y Danubio empataron 1-1: el carbonero sumó dos nuevos lesionados y no pudo superar a un Danubio con un Mauro Goicoechea que fue figura

Ricardo Vairo, presidente de Nacional
NACIONAL

Ricardo Vairo respondió a la filtración de un acta no aprobada de la directiva de Nacional sobre la firma de contratos de los derechos de TV: "Un hecho grave"

Darwin Núñez
FÚTBOL

El club gigante de la Premier League de Inglaterra que mostró interés en contratar a Darwin Núñez en julio próximo

Ignacio Alonso y Paco Casal
DERECHOS DE TV

Acuerdo AUF-Tenfield: entre viejos y nuevos protagonistas firmaron un principio de paz por los derechos de TV a la espera de la decisión de Defensa de la Competencia

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos