La extraña razón por la que Nicolás Lodeiro quedó afuera de la convocatoria en Nacional para el partido ante Juventud

Nicolás Lodeiro Foto: Foto Enzo Santos/Focouy

El volante de Nacional Nicolás Lodeiro quedó afuera de la convocatoria realizada por el entrenador Jadson Viera y no forma parte del plantel tricolor que visita a Juventud en el Estadio Artigas de Las Piedras en partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura.

Lodeiro, que fue una de las cartas de cambio de Viera el pasado domingo en el clásico que Nacional perdió contra Peñarol 1-0 en el Gran Parque Central, sufrió una picadura de insecto, según informó Sport 890.

La picadura le provocó una importante reacción alérgica y por esa razón necesitó de atención médica.

En su lugar, el entrenador Viera convocó de apuro a Exequiel Mereles para completar el banco de suplentes.